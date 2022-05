Vero Internet anuncia aquisição do ISP gaúcho Renovare

A Vero Internet anunciou hoje a aquisição de 100% do capital da Renovare, provedora de internet banda larga do Rio Grande do Sul, presente na região da Serra Gaúcha e do Vale dos Sinos. O contrato foi assinado ontem, quinta-feira, 19, após o fechamento do mercado, e estima-se que o processo da transação seja concluído até julho.

Com a consumação da compra, a Vero prevê superar a marca de 700 mil assinantes. Além disso, a operadora passará a atender 194 cidades com sua rede FTTH, totalizando 2,6 milhões de HPs (casas aptas a assinar banda larga em fibra).

Esta é a 17ª aquisição da Vero desde sua criação em 2019. “A integração da Renovare vai nos possibilitar acessar uma região estratégica no Rio Grande do Sul, adjacente à atual área de nossa atuação, para seguirmos ampliando presença de forma orgânica no estado”, afirma Fabiano Ferreira, CEO da Vero Internet.

A Renovare, com sede em Dois Irmãos (RS), atua em 17 cidades, atendendo aproximadamente 35 mil assinantes, inclusive clientes corporativos que representam cerca de 30% de seu faturamento.

O mercado endereçável estimado (“AHP”) da Renovare é de 550 mil endereços nas 17 cidades, sua infraestrutura de rede urbana (“FTTH”) conta com 1,2 mil km de rede de fibra óptica cobrindo aproximadamente 170 mil home passed (“HP”).

Em relação ao backbone, a Renovare conta com uma rede de cerca de 1,5 mil km de extensão, com cobertura de 50 cidades no total (incluídas as 17 mencionadas acima). As 33 cidades que ainda não contam com rede FTTH da Renovare possuem aproximadamente 1,3 milhão de AHP, permitindo que a Vero amplie sua presença nas áreas adjacentes e dê continuidade ao seu plano de expansão orgânica.

A aquisição não será a última da operadora, que segue em busca de ativos. “A Vero vai continuar desenvolvendo a sua estratégia de crescimento orgânico e inorgânico”, diz o CEO. (Com assessoria de imprensa)

