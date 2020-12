ISPs MKA Telecom e Clic Rápido passam a usar a marca Vero

A Vero Internet acaba de implementar a sua marca nos ISPs MKA Telecom e Clic Rápido, adquiridos em junho deste ano. Com isso, o provedor mineiro passa a estar presente em mais 22 cidades na região Sul do país, que englobam municípios de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Com as novas aquisições, a Vero informa que atingiu o número de 325 mil clientes.

A marca Vero Internet passará a ser usada em toda a comunicação, nos uniformes dos colaboradores, na frota e nas lojas de atendimento. A nova identificação visual substitui as marcas MKA e Clic Rápido. “A Vero Internet é mais que uma identidade visual. É um marco que reflete as melhorias contínuas que estão sendo feitas, como a ampliação e modernização de toda a nossa rede, para garantir que os nossos clientes tenham ultravelocidade de internet, estabilidade e Wi-Fi de alta performance, além, é claro, da alta qualidade em atendimento e experiência do nosso cliente”, afirma Fabiano Ferreira, diretor presidente da Vero.”

A rede de fibra óptica da Vero Internet tem ampla cobertura nas cidades. Para melhor atender os mais de 45 mil clientes da região, a empresa ampliou a capacidade de atendimento. “Seguimos fortemente com a nossa premissa de termos uma equipe própria, local e dedicada a atender e estar sempre próxima, seja por telefone ou presencialmente em nossas lojas e com o nosso time técnico que visita os nossos clientes”, ressalta Ferreira.

Outra novidade é o novo portfólio de produtos e serviços. Com conexão estável e ultravelocidade, a Vero Internet anuncia os novos serviços para o Sul, que contam com planos de banda larga que podem chegar a 440 Mbps, acompanhados de serviços digitais com mais de quatro mil horas de conteúdo, como segurança, filmes, séries, desenhos e jogos, esporte e informação.

Este ano, mesmo em meio ao cenário de Covid-19, a Vero Internet manteve investimentos em aquisições, desenvolvimento de redes de longa distância, introdução de novos equipamentos para clientes e projetos em sistemas para acelerar sua transformação digital.

O plano estratégico da companhia foca cidades do interior do Brasil, onde uma série de serviços demora a chegar e quando chega, em geral, não tem a mesma qualidade dos grandes centros urbanos. “Nosso propósito é transformar a vida das pessoas por meio do acesso à internet de qualidade. Temos visto uma série de clientes que puderam começar a fazer uma faculdade à distância, empreender, comercializar seus produtos, conectar com amigos e familiares distantes. É muito gratificante”, finaliza Fabiano Ferreira.

A Vero foi formada pela união de dez empresas de internet em fusão liderada pela Vinci Partners. Atualmente, a companhia atende 94 cidades do interior de Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, com plano de mais do que duplicar a operação e chegar a pelo menos 200 municípios até 2023. (Com assessoria de imprensa)