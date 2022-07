Vero, com 700 mil assinantes, vai atrás de investidor

Presente em 194 cidades de Minas Gerais e de todos os estados da região Sul, a Vero Internet fechou o primeiro semestre deste ano com 699,1 mil assinantes, disputando as primeiras posições entre as maiores empresas competitivas de banda larga fixa (Alloha, Brisanet, Algar, TIM e Desktop). A empresa está investindo na ampliação da rede de fibra óptica em Minas Gerais.

De propriedade do fundo Vinci Partners, a Vero desistiu de fazer oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), em função das condições do mercado pós-pandemia. Na quarta-feira, divulgou Fato Relevante, afirmando que a empresa e seus acionistas “vêm mantendo tratativas com diversos investidores a respeito de transações estratégicas em diferentes formatos”. E já tem o banco Itaú BBA como seu assessor financeiro.

A estratégia do Vinci Partners é muito parecida com a do fundo EB Capital, que há cerca de dois meses também contratou um “adviser financeiro” para ir atrás de mais investidores em uma modelagem do tipo ” rede neutra”, na qual as dezenas de operações de varejo incorporadas ao grupo nesses últimos três anos passariam a ser as “âncoras” para a continuidade do investimento em fibra óptica.

Fibrasil

Esta semana, a Coluna do Broadcast, plataforma do Estado de S. Paulo, noticiou a possibilidade da Fibrasil, empresa de rede neutra da Telefônica em parceria com o fundo de pensão canadense CDPQ, da aquisição da Vero Internet. O valor mencionado está na casa de R$ 3,6 bilhões a R$ 4 bilhões.

A justificativa para venda ou busca de parceiro é de que sem o IPO a operadora competitiva tem dificuldades para financiar seus planos de expansão. Segundo a matéria, as conversas envolvem desde outras operadoras de telecomunicações até fundos de investimentos.

