Vero adquire operadora Neorede, de SC

Com isso, a Vero chega a sua 14ª aquisição e deve aumentar sua base de clientes em 20%. A operadora irá continuar a comprar ISPs no Sul como estratégia para sua expansão

A Vero Internet, ISP presente nas regiões Sul e Sudeste do país, adquiriu 100% do capital da Neorede. A operadora oferece serviços de banda larga na região da Grande Florianópolis e Vale do Rio Tijucas de Santa Catarina. As empresas assinaram o contrato ontem, 13.

Com isso, a Vero prevê um aumento de aproximadamente 20% na base de clientes atendidos, chegando à cerca de 500 mil assinantes. Agora, a Vero passa a acumular 14 aquisições, número que deve continuar a crescer.

O ISP informou que, uma vez concluída a compra da Neorede, pretende continuar expansão no mercado da região Sul, “firmando posição em uma das regiões mais pujantes do Estado de Santa Catarina”. A Neorede atua em 16 cidades e a Vero irá absorver os 200 colaboradores da operadora.

Neste ano, a companhia adicionou 17 novas cidades ao seu portfólio, além das aquisições já realizadas nos últimos meses. Dentre suas recentes fusões, está Empire Telecom que fornecia serviços em Santa Catarina e Paraná. As aquisições fazem parte da estratégia da companhia de crescimento orgânico. (Com assessoria de imprensa)