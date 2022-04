Vendida a unidade móvel, Oi reposiciona marca com foco em fibra e produtos digitais

Oi se reposiciona com foco no serviço Oi Fibra, que já superou a marca de 3 milhões de clientes

A Oi vendeu sua unidade de serviços móveis no dia 20, e nesta semana já reposiciona a marca com nova campanha para ressaltar sua atuação como empresa focada em fibra óptica e serviços digitais.

Segundo a empresa, a campanha tem como mote “a transformação do modelo de atuação da companhia e seu objetivo de se tornar líder em conexões por fibra óptica e uma grande viabilizadora da vida digital”.

A Oi Fibra já superou a marca de 3 milhões de clientes e, segundo relatório da Anatel de fevereiro deste ano, é líder de market share em 14 capitais. São elas: Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Manaus, Palmas, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís.

No último dia 20, a Oi selou a venda da Oi Móvel para TIM, Vivo e Claro por pouco mais de R$ 17 bilhões. A venda faz parte do plano de recuperação da companhia, homologado pela Justiça do Rio de Janeiro. A tele entrou em recuperação judicial em 2016 – o maior processo do tipo já realizado no Brasil – com dívida acima de R$ 65 bilhões.

O processo está previsto para finalmente terminar em maio deste ano. Ao longo dos últimos anos, a Oi vendeu ativos como torres, data centers, sua unidade móvel e o controle da unidade de infraestrutura óptica, a Infraco mais tarde rebatizada para V.tal.

A venda do controle da V.tal é a única transação que aguarda o crivo final da Anatel para ser concluída. Além da venda de ativos, a Oi reestruturou-se internamente ao longo dos últimos anos, diminuiu o quadro de funcionários e consolidou empresas do mesmo grupo para diminuir a complexidade administrativa.

Terminada a recuperação judicial, a Oi seguirá os preceitos anunciados na campanha divulgada a partir de hoje, tornando-se uma empresa mais enxuta, com menos funcionários e com foco específico em conectividade fixa de alta velocidade para residências e empresas, dona da fatia relevante, embora minoritária, na empresa atacadista da rede neutra V.tal.

