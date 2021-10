Vendas da WDC Networks crescem 56% em 9 meses

A WDC Networks divulgou, nesta quinta-feira, 7, o valor das vendas totais (de locação de tecnologia por tempo de contrato) registrado de janeiro a setembro deste ano. A soma chega a quase R$ 1,1 bilhão e representa um crescimento de 56% em relação ao mesmo período do ano passado.

A empresa, que é uma das pioneiras em TaaS (tecnologia as a service), abriu capital na bolsa de valores brasileira (B3), recentemente, com R$ 450 milhões em ações via oferta restrita. Focada no setor de Tecnologia da Informação e Telecomunicações é uma das principais fornecedora para ISPs e oferece, desde 2003, um vasto portfólio de produtos e serviços para mais de 60 marcas.

No segmento de Energia Solar, a corporação possui uma fábrica em Extrema (MG), com a produção de geradores residenciais, comerciais e grandes usinas e fazendas de geração. Já no segmento de enterprise com automação residencial, a empresa oferece soluções de Segurança Eletrônica, conectividade, Wi-Fi, Infraestrutura de Datacenters, Segurança da Informação e Integração.

Pouco mais de dois meses após a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a Multilaser reportou um crescimento de faturamento na casa dos 60%, nos noves meses de 2021 ante todo o ano de 2020. Em relação ao terceiro trimestre, a alta foi de 74%.

A companhia de tecnologia atribuiu o forte crescimento à inflação e ao aumento das vendas em diversas categorias de produtos, bem como a introdução de novas linhas de utilidades domésticas e de produtos para pets.

O desabastecimento de semicondutores tem afetado pouco a Multilaser, na avaliação de especialistas de mercado. Isto porque 80% da receita da companhia é atribuída a produtos fabricados localmente, e apenas 20% a produtos importados.

A companhia levantou R$1,9 bilhão na sua estreia na Bolsa de Valores. Para os próximos anos, a Multilaser planeja aquisições e aposta na criação de novas marcas para penetrar em novos mercados.