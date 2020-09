Venda mundial de smartphone cai 20,4% no trimestre

As vendas mundiais de smartphones para usuários finais totalizaram 295 milhões de unidades, queda de 20,4% no segundo trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior, aponta pesquisa do Gartner. Entre os cinco principais fornecedores a Huawei, embora também tenha números anuais em queda (-6,8%), com 54,1milhões de unidades vendidas, registrou um crescimento de 27,4% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2020. A empresa divide a primeira posição com a Samsung, que apresentou a maior diminuição anual de vendas, 27,1%, somando 55,7 milhões de smartphones comercializados no segundo trimestre. Já as vendas da Apple permaneceram estáveis em 38,4 milhões de unidades.

A pesquisa destaca que os principais mercados, exceto a China, continuaram enfrentando alguma medida restritiva em suas atividades econômicas durante grande parte do segundo trimestre de 2020. Isso manteve a tendência de declínio no setor de smartphones.

“A situação em controle na China permitiu a recuperação da demanda local na comparação entre o primeiro e o segundo trimestre”, afirma Anshul Gupta, Diretor Sênior de Pesquisa do Gartner. “Restrições de viagens, fechamentos de lojas e moderação nos gastos com produtos não-essenciais durante a pandemia do novo coronavírus foram responsáveis pela segunda queda trimestral consecutiva nas vendas de Smartfones neste ano”, completa.

Mesmo com o aumento da demanda, as vendas celulares na China caíram 7% no segundo trimestre de 2020, com cerca de 94 milhões de aparelhos vendidos. A Índia, que chegou a restringir até mesmo o comércio eletrônico, registrou a queda mais acentuada (-46%) entre os principais mercados mundiais.

Vendas mundiais de smartphones para usuários finais por fornecedor no 2º Trimestre de 2020 (em milhões de unidades)

Fornecedor Vendas 2T20 Participação de Mercado 2T20 (%) Vendas 2T19 Participação de Mercado 2T19 (%) Crescimento 2T19–2T20 (%) Samsung 54,759 18,6 75,111 20,3 -27,1 Huawei 54,125 18,4 58,055 15,7 -6,8 Apple 38,386 13,0 38,522 10,4 -0,4 Xiaomi 26,095 8,9 33,250 9,0 -21,5 OPPO 23,612 8,0 28,070 7,6 -15,9 Outros 97,692 33,2 137,282 37,1 -28,8 Total 294,669 100 370,293 100 -20,4

