Venda de smartphones 5G cresce 230% no Brasil, diz GfK

Levantamento considera compras realizadas nos cinco primeiros meses do ano. Especialista aponta redução dos preços como um dos fatores do aumento.

A venda de smartphones 5G cresceu 230% no Brasil entre janeiro e maio de 2022, comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados são de levantamento feito pela empresa de estudos de mercado GfK.

Segundo Felipe Mendes, diretor-geral da GfK para América Latina, o aumento da competitividade entre aparelhos e os impactos nos preços podem fatores que estimularam maior procura.

“No 1º semestre de 2021, o preço médio de um celular com 5G era próximo a R$5.350. Já no mesmo período de 2022, com a ampliação do portfólio das marcas, os preços passaram a caber mais no bolso do brasileiro”, disse Mendes.

O especialista explica que até o início de 2021, as poucas opções que o consumidor tinha eram “modelos premium”, mas a partir da segunda metade do ano, surgiram lançamentos intermediários, com preços entre R$1.700 e R$2.500, abrindo o portfólio dos smartphones 5G.

“Esse é um comportamento típico dos mercados de tecnologia, que trazem suas novidades com preços mais altos, atingindo num primeiro momento os grandes amantes da tecnologia. Depois de um tempo, há uma democratização do produto, com a redução do preço e assim aumentando a presença nos lares”, comenta o diretor.

Modelos de smartphones 5G

Desde janeiro, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) criou um espaço em seu site para apresentar a relação dos celulares 5G homologados no país. A lista é atualizada automaticamente e mostra quais modelos funcionarão nas futuras redes brasileiras de quinta geração.

A nova tecnologia opera em Brasília desde a última quarta-feira, 6. A previsão é de que chegue em todas as capitais do país até setembro deste ano.

