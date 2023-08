Venda de smartphones 5G cresce 113% em 2023

A venda de smartphones 5G cresceu 113% no primeiro semestre de 2023, mantendo a constância de resultados positivos do ano passado, aponta o mais recente levantamento da GfK. Este crescimento acontece por conta da ampliação da disponibilidade de rede para a população, diz a consultoria.

Fernando Baialuna, diretor de Consultoria e Varejo da GfK para América Latina, explica que cada vez mais as pessoas estão tendo acesso ao sinal 5G e isso cria uma escalada na busca desses celulares.

“O fato de a indústria investir em smartphones com preços mais acessíveis também ajuda a dar projeção nas vendas, que ganham ainda mais alcance com uma comunicação completa dos benefícios da nova rede para a vida desse consumidor.”

Em 2022, quando aconteceu o lançamento da primeira cidade com sinal 5G, havia apenas 54 modelos de smartphones homologados pela Anatel, e as vendas no primeiro semestre tiveram um crescimento de 230%.

“Neste período, o preço mínimo de um aparelho compatível era 3.500 reais. Agora, com opções custando abaixo de 2.500 reais e a ampliação do alcance do sinal em mais cidades, há uma oportunidade real de crescimento para o setor”, comenta Baialuna.

Segundo dados da Anatel, atualmente são 130 aparelhos homologados e uma cobertura que atinge 30% do território brasileiro, o que dá uma média de 8 milhões de pessoas com acesso ao 5G. No dia 31 de julho, houve a liberação do sinal em mais 102 municípios do país – no total, são 1712 cidades autorizadas para receber o 5G -, o que mostra novas oportunidades para setor.

“Olhando daqui para frente, até o próximo ano, a gente vai ter uma escalada. Serão cada vez mais cidades com rede e os aparelhos com preços acessíveis. Agora, cabe tanto a indústria quanto o varejo trabalhar em uma comunicação efetiva para fazer com que o consumidor compreenda o real benefício do 5G na sua vida. Temos aí uma oportunidade de crescimento muito latente para o setor”, finaliza Baialuna.