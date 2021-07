Velocidade média da banda larga fixa no país passa dos 100 Mbps pela 1ª vez

A disseminação por todo o país da fibra óptica está ampliando a olhos vistos a velocidade dos serviços de banda larga fixa brasileiros. Relatório divulgado ontem, 15, pela consultoria Ookla, responsável pelo site Speedtest, mostra que em junho, pela primeira vez, a velocidade média de download desses serviços no país ultrapassou os 100 Mbps.

Para ser exato, a média dos acessos medidos pela empresa foi de 100,44 Mbps no download. No upload, também registrou-se alta recorrente, para 57,86 Mbps. Os indicadores coletados apontam ainda para melhora da latência, que caiu a 13 ms. Os números se baseiam nas medições agregadas no país, e não diferenciam acessos em que o cabo ethernet está conectado do WiFi.

A Ookla também revelou quais provedores de banda larga têm maiores médias de velocidade. Utilizando um índice que considera o desempenho tanto no download, como no upload, a consultoria atribuiu as notas mais altas de velocidade à Vivo no segundo trimestre, com nota 93,23. Em seguida veio a Oi (78,97), e depois a Claro (75,88). 90% deste número, vale frisar, vem do desempenho em download. Em termos de latência, o ranking tem liderança da Vivo, seguida por Claro e depois Oi.

A consultoria observa, no entanto, que a média de velocidade varia muito. Por isso, utilizou também um índice de consistência do desempenho. Este índica busca identificar quais operadoras entregam velocidades acima de 25 Mbps mais frequentemente. Neste caso, a Claro superou as demais, registrando acessos acima de 25 Mbps em 77,4% das vezes. Foi seguida de perto pela Vivo (76,5%), e a Oi (72,6%) um pouco mais atrás.

Também houve medições comparativas das capitais brasileiras. Aí a Ookla identificou que Goiânia é a cidade mais bem ranqueada em velocidade de download, com se vê na tabela abaixo.