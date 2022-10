Velocidade da banda larga móvel dispara no 3º tri com o 5G “puro”

A velocidade da banda larga móvel aumentou no terceiro trimestre do ano, conforme análise do Ookla Speetest, site dedicado a medições de desempenho de redes. Conforme o relatório, a Claro tem mediana de velocidade de 37,17 Mbps. Depois vêm Vivo, TIM e Oi Móvel (que deixará de existir em 2023).

A mediana mostra exatamente qual a velocidade obtida pela metade dos usuários de uma empresa. É diferente da média, que tende a sofrer distorções pela existência de poucos usuários na conta com velocidades muito altas ou muito baixas.

Os dados do Speedtest apontam que houve melhora no desempenho de todas as operadoras, com mais usuários registrando velocidades mais elevadas na navegação. No segundo trimestre, a mediana da Claro era de 31,93, por exemplo. Ou seja, a operadora avançou 14% em velocidade. No caso da Vivo, o ganho de velocidade foi de 26,5%. A TIM melhorou sua métrica em 25,17%. E a Oi Móvel, em 19,4%.

Latência

Velocidade, no entanto, não é a única medida da experiência de uso do cliente com a rede de uma operadora. Um dado coletado pela Ookla é a latência, o tempo que um comando no celular leva para receber a resposta da rede. O tempo, enfim, entre o envio de dados por um aparelho celular e o recebimento da resposta.

Neste caso, as medianas mudam. A TIM apresenta a menor latência (quanto mais baixo o número aqui, melhor). Seguida por Claro, Vivo e Oi. Também houve grande melhora por parte de todas as operadoras, com corte no tempo de resposta acima de 50%.

Celulares mais rápidos

A Ookla também verifica quais celulares são utilizados nas medições mais rápidas de desempenho da rede. E identificou que o iPhone é o campeão, com quatro modelos no top 5 dos mais velozes. A Samsung é a outra única fabricantes a figurar no ranking, em um solitário quarto lugar com seu topo de linha mais recente.

Os aparelhos Apple apresentam mediana de velocidade de download de 48,80 Mbps. A segunda colocada, Samsung, de 28,10 Mbps. A Xiami vem em terceiro, com 22,21 Mbps. E a Motorola em último, com 19,62 Mpbs.

Dentre os chipsets mais velozes, a Qualcomm domina o ranking com os modelos Snapdragon X60 5G (141,38 Mbps de mediana no download), Snapdragon 8 Gen 1 (121,06 Mbps), Snapdragon X55 5G (116,89 Mbps). A Samsung vem em quarto, com o Exynos 2100 (97,07 Mbps).

Diferença enorme entre as capitais

Por fim, a Oookla mostra o quanto o 5G impactou os resultados das capitais, onde o serviço na faixa de 3,5 GHz foi ativado entre julho e setembro. Brasília, primeira cidade a receber o 5G “puro”, registra mediana de 100,52 Mbps.

No segundo trimestre, essa cifra era de apenas 29,45 Mpbs. A mediana subiu bastante nas demais capitais onde o serviço foi ativado, mas não tanto. Em São Paulo, por exemplo, passou de 26,87 para 49,25 Mpbs. Em Curitiba o salto foi semelhante. Confira, abaixo, as velocidades apuradas pelo site em 10 capitais.

Posição Cidade Mediana Download Mbps Mediana Upload Mbps Mediana Latência ms 1 Brasília 100.52 19.86 17 2 São Paulo 49.25 14.13 22 3 Curitiba 49.08 13.91 20 4 Rio de Janeiro 39.70 12.17 22 5 Belo Horizonte 35.82 12.91 23 6 Goiânia 32.31 11.80 22 7 Salvador 31.81 11.08 21 8 Fortaleza 28.97 12.60 19 9 Recife 24.86 11.01 27 10 Manaus 21.62 9.37 22

