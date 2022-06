Veja quem é quem na diretoria da V.tal

A V.tal anunciou hoje, 13, a composição da sua diretoria. A empresa de rede neutra terá Amos Genish à frente, e um ampli time de executivos. Confira, abaixo, quem é quem na diretoria da V.tal sobe novo controlador.

Amos Genish – Presidente Executivo do Conselho de Administração e CEO

Genish é sócio sênior do BTG Pactual desde 2019, Presidente Executivo do Conselho de Administração e CEO da V.tal, empresa da qual o fundo de private equity do Banco é o acionista majoritário. Genish vinha atuando como Head of Digital Retail do BTG Pactual; e antes disso, cofundou e atuou como CEO da empresa brasileira de telecomunicações GVT, entre 1999 e 2015, que foi vendida para a Telefónica em 2014 por mais de US$ 9 bilhões. Após esta transação, Amos foi nomeado CEO da Telefónica Brasil até o final de 2016. De 2017 até o final de 2018, atuou como CEO Global da Telecom Itália e, também entre 2017 a 2019, esteve no Conselho de Administração da Holding do Itaú Unibanco S.A..

Pedro Arakawa – Vice-Presidente de Negócios de Infra para o Varejo

Arakawa vinha comandando a V.tal interinamente como COO enquanto o BTG não assumia o controle. Agora, recebe o posto definitivo. Graduado em análise de sistemas e pós-graduado em Engenharia de Marketing, tornou-se executivo aos 25 anos, tendo ocupado as posições de Chief Marketing Officer, Chief Client Officer, Chief Sales Officer, Chief Revenue Officer e Diretor Executivo de Risk Management. Arakawa tem mais de 22 anos de experiência no setor de Telecom, com passagens pela Telefônica, Vivo, Oi, Nextel e Claro.

Bento Louro – Vice-Presidente de Negócios de Wholesale

Bento Louro é formado em economia pela Universidade Cândido Mendes e possui especializações pela Columbia Business School e Insead, e mestrado pela Thunderbird School of Global Management. Já ocupou posições de liderança nas maiores operadoras de telecom brasileiras como Nextel, Vivo e Oi, além da AT&T nos EUA e na América Latina e em diversos grandes projetos de M&A como consultor.

José Cláudio Gonçalves (Naval) – Vice-Presidente de Novos Negócios e Inovação

Graduado em Engenharia de Produção Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio), com MBA em Logística pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ), MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral (FDC) e Pós-MBA Executivo pela Kellogg School of Management, Naval construiu sua carreira no mercado de telecomunicações e atuou durante mais de 20 anos na Oi, sendo os últimos 10 anos como CTIO.

Marcelo Souza – Vice-Presidente de Operações

Formado em Engenharia Eletrônica, MBA pela UFRGS e Certificação em Liderança e Gestão pela Universidade de Wharton, tem 25 anos de experiência no setor de telecomunicações. Possui experiência em Gestão de processos de integração e sinergia da área de Field Services, tendo liderado o processo entre Vivo e GVT / Vivendi. Vivência em gestão de startups, desenvolvendo alianças estratégicas com órgãos públicos e empresas do setor privado. Pioneiro na criação e implantação de modelos de industrialização do deployment de fibra no país, que se tornou referência na América Latina e Espanha.

Cícero Olivieri – Vice-Presidente de Engenharia

Formado em Engenharia Elétrica pela CEFET, com especialização em Distribuição de Sistemas pela PUC Paraná, Gestão de Finanças pela Universidade de Wharton e MBA de Alta Dirección do IPADE-México. Executivo global de telecom fez sua carreira nas maiores operadoras fixas e wireless da América Latina, como GVT, Oi, TIM e American Tower. Possui profundo conhecimento técnico e expertise para gerenciar custos, estabelecer parcerias estratégicas, liderar projetos complexos e gerenciar equipes.

Sandro Simas – Vice-Presidente de Tecnologia

Formado em Engenharia da Computação pela UNICAMP, com MBA na ESPM e Programa Global de Gestão na IESE Barcelona. Passou por empresas como Accenture, GVT, Telefônica e Unidade de Varejo do BTG Pactual, liderando iniciativas de integração com foco em comunicações, alta tecnologia, operação de rede fixa, além de liderar transformação digital e implementar metodologia ágil em TI.

José Vilela – Vice-Presidente Financeiro

Formado em Economia pela PUC. Sócio do BTG Pactual desde 2008, foi Head de M&A, Finance, e diretor Estatutário de Relações com Investidores do banco. Anteriormente foi CFO da Prime Oil and Gas na Holanda.

Eduardo Silveira – Vice-Presidente de Estratégia

Formado em Engenharia, Eduardo Silveira tem mais de 10 anos de experiência em M&A, consultorias estratégicas e cargos executivos, trabalhando com executivos C-level e equipes de investimento no Brasil, LATAM e EUA. Ocupou cargos na OC&C Strategy Consultants, ADVISIA Investmentos e GlobeNet Cabos Submarinos.

Marcelo Del Vigna – Vice-Presidente Jurídico

Formado em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos e mestrando em Direito Internacional Privado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP). Possui mais de 15 anos de experiência profissional em empresas com diferentes estruturas societárias do setor de tecnologia (Algar e IHS – investida do Goldman Sachs) e Saúde (Alliar – Investida do Pátria). Atuou frente a uma variedade de temas da área jurídica e principalmente apoiando em M&As, direito societário, contratos, direito tributário, IPO entre outros temas.

Maria Claudia Cunha – Vice-Presidente de Governança, Risco e Compliance

Formada em Administração de Empresas pela PUC de Minas Gerais, é pós-graduada em Finanças pela PUCPR e possui MBAs pela Business School São Paulo e Boston College; Embry-Riddle Aeronautical University e na Trevisan Associados (em curso). Tem 17 anos de experiência em auditoria, SOX, governança e compliance, com atuação internacional em trabalhos de auditorias em diversos países. Já trabalhou em empresas como Deloitte, Fiat Chrysler Automóveis, Whirlpool e Azul Linhas Aéreas.

Anna Karla Ribeiro – Vice-Presidente de Pessoas & Cultura

Formada em Engenharia Química pela Universidade Católica de Pernambuco, com especialização em matemática financeira pela FESP e inovação de produto pela Mackenzie. Atua na área de Recursos Humanos e Gestão há mais de 20 anos e nos últimos 10 anos em posição de alta gestão. Passou por empresas como: Ambev, Gerdau – Villares, Iguatemi, Dr. Consulta e Coteminas.

