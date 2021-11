Veja quais são as operadoras regionais finalistas do Anuário Tele.Síntese 2021

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Categoria Operadoras Regionais, do Anuário Tele.Síntese 2021, tem seis finalistas. Cerimônia de apresentação dos finalistas e divulgação dos premiados acontece no dia 13 de dezembro a partir das 17h30.

Em um ano com recorde de inscrições, seis empresas são as finalistas na categoria Operadoras Regionais, do Anuário Tele.Síntese 2021.

Foram 207 projetos de 125 empresas inscritos no ano em que o Anuário Tele.Síntese Inovação e Comunicações completa seu décimo aniversário. Os produtos e serviços inovadores foram distribuídos entre as seis categorias: Operadoras de Serviços de Comunicações e Fornecedores de Infraestrutura; Operadoras Regionais; Desenvolvedores de Aplicações Financeiras e Fintechs; Fornecedores de Soluções de IoT; Fornecedores de Software e Serviços; Fornecedores de Produtos.

No dia 13 de dezembro, às 17h30, acontece a cerimônia de apresentação dos finalistas e divulgação dos premiados, juntamente com o lançamento da 10ª Edição do Anuário Tele.Síntese. Não perca!

Veja aqui a relação dos projetos finalistas na categoria Operadoras Regionais:

Desenvolvedor: Americanet

www.americanet.com.br

Inovação: Simplifique 360º – O pacote empresarial com soluções de telefonia fixa, móvel, internet, PABX e segurança reúne os serviços em uma única conta, com custo fixo mensal.

Desenvolvedor: ELneT Telecom

www.elnettelecom.com.br

Inovação: Redes Neutras com PTT Regional – Permite que ISPs e empresas locais se interliguem em uma rede regional para fomentar conteúdos locais e criar um PTT Regional do Recôncavo Baiano.

Desenvolvedor: Tely Internet

www.tely.com.br

Inovação: Mesh Wi-Fi – Combo com produto Mesh WiFi com duas unidades, que soluciona o problema da cobertura WiFi em residências com mais de 120 metros quadrados.

Desenvolvedor: Um Telecom

www.umtelecom.com.br

Inovação: WiFi Solidário – O projeto Pilar Conectado oferece WiFi gratuito para a população da comunidade Pilar (Recife, PE). A operadora planeja levar o projeto a outras comunidades em 2022.

Desenvolvedor: Unifique

www.unifique.com.br

Inovação: Fibra Xtreme 2 Giga – Com o uso da tecnologia XGS-PON, o sistema permite conexões de até 1 Gbps, e entrega para o cliente uma internet com o dobro da velocidade disponível no mercado.

Desenvolvedor: Vero

www.verointernet.com.br

Inovação: Customer Experience – A plataforma integra pessoas, processos e ferramentas; permite dar velocidade na transformação da experiência e agrega soluções através do projeto Metamorfose.

