Veja quais bairros de BH, João Pessoa e Porto Alegre terão 5G SA da TIM

A TIM confirmou que vai ligar a rede 5G SA (Standalone, o 5G “puro”, que funciona na faixa de 3,5 GHz) nesta sexta-feira, 29, nas cidades de João Pessoa (PB), Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS). A frequência foi liberada para uso pela Anatel.

A cobertura contempla 56 bairros em Belo Horizonte, 33 bairros em Porto Alegre e 13 em João Pessoa.

“Depois de protagonizar o lançamento do 5G em Brasília, entregamos a primeira rede comercial Standalone do Nordeste, Sul e Sudeste, com uma cobertura que vai muito além do mínimo exigido”, diz Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil.

Segundo a operadora, as velocidade de navegação no 5G SA podem ser até 100 vezes superiores às percebidas nas redes 4G. Vale notas que nem todo celular 5G é compatível ainda com as redes SA. Atualmente existem 70 modelos de aparelhos homologados na Anatel como compatíveis. No entanto, nem todos de fato já funcionam. As fabricantes precisam liberar a atualização para que os telefones no mercado passem a aceitar as novas redes.

Veja aqui os bairros contemplados inicialmente em cada cidade:

João Pessoa – Manaíra, Altiplano, Cabo Branco, Bessa, Brisamar, Centro, Ipes, Cidade Universitária, Jardim Luna, Jardim Oceania, Jardim Treze de Maio, Tambauzinho e Torre.

Porto Alegre – Independência, Santana, Centro, Santa Tereza, Santo Antônio, Jardim Lindoia, Menino Deus, Cristo Redentor, Navegantes, Bom Jesus, Rubem Berta, Itu Sabará, Sarandi, Vila Ipiranga, Nonoai, Moinhos de Vento, Passo D´Areia, Partenon, Cidade Baixa, Humaitá, Maria Gorete, São Sebastião, Bela Vista, Auxiliadora, São Geraldo, Cavalhada, Cascata, Alto Petrópolis, Petrópolis, Boa vista, Floresta, Praia de Belas e Protásio Alves.

Belo Horizonte – Alímpio de Melo, Bandeirantes, Barreiro, Barro Preto, Barroca, Belvedere, Boa Viagem, Brasil Industrial, Buritis, Caiçara-Adelaide. Cardoso, Carlos Prates, Castanheira, Castelo, Cidade Jardim, Conjunto Pongelupe, Conjunto Teixeira Dias, Estoril, Floresta, Funcionários, Glória, Grajau, Gutierrez, Inconfidência, Independência, Jardim América, Lourdes, Luxemburgo, Madre Gertrudes, Manacás, Mangueiras, Mineirão, Monsenhor Messias, Nova Cintra, Nova Esperança, Nova Gameleira, Nova Granada, Nova Suíssa, Novo Santa Cecilia, Padre Eustáquio, Palmares, Santa Efigênia, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Mônica, Santa Terezinha, Santo Agostinho, São Cristóvão, São Gabriel, São Luís, Savassi, Senhor dos Passos, Serra, Sion, Solar do Barreiro e Tirol.

