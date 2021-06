Veja os premiados nos sorteios do INOVAtic

Na última sexta, 11, data da finalização do INOVAtic 2021, as empresas MRC Promoções e Digicade sortearam entre todos os participantes do evento prêmios que podem alavancar as operações dos ISP’s ganhadores. A MRC Promoções, empresa especializada em SVA’s para o mercado de Telecomunicações, presenteou Tasso Falcão Teixeira com 100 licenças dos aplicativos Paramount e Noggin por um ano.

Já a Digicade Tecnologia, presenteou o Daniel Pinheiro de Queiroz com três meses de uso do Geosite Telecom, o software para gestão e cadastro de redes de fibra óptica onde o ISP terá o registro e visualização completa da sua rede FTTH através de interfaces web e mobile, além de uma consultoria especializada em Telecom,

O INOVAtic debateu, durante três dias, os principais temas de interesse dos ISPs. Os painéis poderão ser acessados na página do Tele,Síntese no Youtube.