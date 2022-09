Veja os finalistas em IoT do Anuário Tele.Síntese Inovação 2022

A solenidade com a apresentação dos finalistas e divulgação dos premiados acontece no dia 12 de dezembro em São Paulo.

Os finalistas da categoria IoT (Internet das Coisas ) do Anuário Tele.Síntese Inovação 2022 já são conhecidos. Foram inscritos mais de 210 projetos para as seis categorias do Anuário, número recorde. Na categoria Inovação em IoT, 19 empresas inscreveram 24 projetos, dos quais 10 estão na reta final. Todos os inscritos estarão presentes nas edições impressa e digital da publicação.

A solenidade com a apresentação dos finalistas e divulgação dos premiados acontece no dia 12 de dezembro em São Paulo.

PUBLICIDADE

Veja quais projetos são os finalistas em IoT e disputam a premiação:

American Tower

www.americantower.com.br

Inovação: DIGITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Faz a telegestão da iluminação pública em uma rede neutra de conectividade, com medição individualizada do consumo de energia.

Cisco do Brasil

www.cisco.com.br

Inovação: CONNECTED SWINE – Gerenciamento da conversão alimentar em fazendas de suínos, para otimizar a produção.

Claro

www.claro.com.br

Inovação: SMART SILO – Monitora volume e qualidade de grãos armazenados em silos. O diferencial da solução está no aumento da precisão das medições em tempo real.

CNH Industrial

www.cnhindustrial.com

Inovação: SOILXPLORER – Diagnóstico de solo, em tempo real, que utiliza um sensor de eletrocondutividade, sem contato com o solo. O processamento de dados é feito com algoritmos desenvolvidos com foco na agricultura.

Cobli

https://www.cobli.co/

Inovação: COBLI CAM– Videotelemetria para melhorar o modo de condução de motoristas. . As tecnologias IoT, inteligência artificial e big data são usadas para identificar o comportamento de direção perigosa e distração.

Furukawa Electric LatAm

www.furukawalatam.com

Inovação: EyON– Monitoramento de rede externa FTTH. Ajuda a diminuir o tempo de localização dos defeitos, direcionando as equipes de manutenção de forma assertiva.

Globalsign

www.globalsign.com.br

Inovação: GLOBALSIGN IOT EDGE ENROLL – Emitie e gerencia bilhões de identidades para dispositivos de todos os tipos de Internet de Todas as Coisas. Utiliza a infraestrutura de chaves públicas (PKI) como o principal mecanismo de identidade.

GVD Soluções Inteligentes

https://gvdsolucoes.com.br/

Inovação: GVD TRAINW – Sistema que permite a pesagem de vagões e locomotivas em movimento, sem interação humana. É composto por um minicomputador portátil, móvel, utilizando comunicação 4G.

Iotag Tecnologia

https://www.iotag.com.br/

Inovação: GESTÃO DE MÁQUINAS – Gestão de desempenho operacional em campo para máquinas, com plataforma em nuvem. A comunicação se dá entre a plataforma em nuvem com o dispositivo instalado na máquina que, por sua vez, se comunica com o aplicativo instalado no celular do operador.

Logicalis

https://www.la.logicalis.com/pt-Latam/

Inovação: PEOPLE SAFETY – Monitoramento, em tempo real, de colaboradores por meio de um crachá inteligente com processamento embarcado, para aprimorar mecanismos de segurança dos trabalhadores.

PUBLICIDADE