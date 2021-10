Veja os finalistas de Software e Serviços do Anuário Tele.Síntese 2021

Na categoria de Software e Serviços, 15 foram os Projetos Finalistas. A solenidade de apresentação dos finalistas e divulgação dos premiados, juntamente com o lançamento da 10ª Edição do Anuário Tele.Síntese acontecerá no dia 13 de Dezembro, às 17h30.

No ano em que completa o décimo aniversário, o Anuário Tele.Síntese Inovação e Comunicações recebeu também um recorde de inscrições de empresas e de produtos e serviços inovadores: um total de 207 projetos de 125 empresas que foram distribuídos entre as seis categorias: Operadoras de Serviços de Comunicações e Fornecedores de Infraestrutura; Operadoras Regionais; Desenvolvedores de Aplicações Financeiras e Fintechs; Fornecedores de Soluções de IoT; Fornecedores de Software e Serviços; Fornecedores de Produtos.

Veja aqui a relação dos Projetos finalistas desta categoria:

1) Desenvolvedor: Avicom Engenharia

www.avicomengenharia.com

Inovação: Mediakind/SRT – A solução resolve o problema de gerar conteúdo com conexão internet com baixo custo e alta qualidade de vídeo, sem a necessidade de fibra dedicada ou satélite.

2)Desenvolvedor: Campsoft

https://www.campsot.com.br

Inovação: Portal Marketplace Campsoft – O software de gerenciamento e comercialização de serviços digitais tem como inovação a plataforma SaaS de marketplace. O cliente contrata, recebe a integração instantânea e utiliza dashboards para analisar métricas.

3) Desenvolvedor: Cellere

www.cellere.com.br

Inovação: Cellere Contextus – A solução embarca automação e Inteligência Artificial para ler e extrair automaticamente elementos e palavras de documentos e imagens. O software/serviço é totalmente baseado em API e com o uso da robotização e IA.

4) Desenvolvedor: CleanCloud

Inovação: CleanCloud Score –O produto de segurança na nuvem verifica a conformidade com LGPD na nuvem AWS, Azure e Google Cloud.

5)Desenvolvedor: CPQD

Inovação: CPQDiD – A solução de SaaS é um serviço para criação, verificação, assinatura digital e customização de identidade digital descentralizada para pessoas, organizações ou ativos.

6)Desenvolvedor: Ericsson Telecomunicações

www.ericsson.com

Inovação: 5G Gamba Walks – É uma aplicação de realidade aumentada para manufatura avançada, integrada ao sistema 5G, que permite o acesso a dados digitais da produção em tempo real com visualização de forma sobreposta ao contexto real.

7) Desenvolvedor: Gennex Software

www.gennex.com.br

Inovação: Tecnologia para robô de voz – O software dá aos bots de voz a capacidade de ler o estado emocional dos humanos.

8) Desenvolvedor: Nagra

https://dtv.nagra.com/

Inovação: Insight –O produto é capaz de extrair comportamentos e correlaciona-los com cenários, calculando e apontando probabilidade de aceitação ou não de ofertas, aumento de pacote, reajuste de preços, etc. por agrupamento ou individualmente.

9) Desenvolvedor: NEC

www.nec.com.br

Inovação: Sistema para integração de plataformas – O sistema MS Teams com servidores de voz NEC, por meio do parceiro de negócios AudioCode, transforma o antigo legado de telecomunicações em um serviço. A infraestrutura do cliente fica na nuvem e com as soluções troubleshooting em nuvem, é possível antecipar possíveis problemas futuros.

10) Desenvolvedor: Olhar180

www.olhar180.com.br

Inovação: Outsourcing de PD&I – O novo serviço para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no modelo outsourcing, faz o acompanhamento integral do processo de inovação, desde a concepção até a implementação da solução no cliente final.

11) Desenvolvedor: OZmap

www.ozmap.com.br

Inovação: OZneutral -Gerencia o processo de locação, uso e devolução de portas de rede por operadoras para que parceiros possam fazer a exploração do serviço. A solução funciona como um garantidor da neutralidade da rede.

12) Desenvolvedor: Quanticum



quanticum.com.br

Inovação: Serviços para Diagnóstico do Solo –Faz o mapeamento do potencial agrícola e da resiliência ambiental dos solos brasileiros.

13) Desenvolvedor: SENSR.IT

Inovação: Software de Gestão Integrada e Governança de TI – É uma solução SaaS, que ajuda o responsável pela TI (independente do tamanho da empresa) a organizar processos, aumentar a segurança de dados, analisar e mitigar riscos, entre outros.

14) Desenvolvedor: Stefanini Group



https://stefanini.com/pt-br

Inovação: Hotsite PWA Tagueado. Hotsite de ofertas personalizado e integrado a algoritmos proprietários para sugestão de melhor oferta para o consumidor.

15) Desenvolvedor: Visent

www.visent.com.br

Inovação: Monetização de dados – A solução ajuda no tratamento adequado, seguro, anonimizado de dados existentes nas operadoras, coletados permanentemente de suas redes, com insights demográficos extraídos das redes.