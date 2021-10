Veja os finalistas de aplicações financeiras do Anuário Tele.Síntese 2021

Produtos e serviços de 12 fintechs e empresas de tecnologia são os finalistas do Anuário Tele.Síntese Inovação deste ano, cuja premiação final será divulgada no dia 13 de dezembro.

O Anuário Tele.Síntese Inovação em Comunicações comemora 10 anos. E nesta edição especial, a ser lançada no dia 13 de Dezembro, quando também serão conhecidos os projetos premiados deste ano, estamos fazendo uma retrospectiva das iniciativas inovadoras e uma projeção sobre os próximos 10 anos.

Este ano, batemos o recorde no número de empresas e produtos inscritos, o que sinaliza que a adversidade como a que o globo enfrentou no ano passado com a pandemia do Covid-19, pode estimular mais a criatividade.

PUBLICIDADE

No total, 125 empresas inscreveram 207 produtos e serviços em seis categorias. Este ano, foi acrescentada à categoria de “operadoras de serviços de comunicações” os fornecedores de infraestrutura, para contemplar este novo modelo de negócios e as empresas que estão surgindo neste segmento.

As categorias para as quais teremos três premiados são:

Desenvolvedores de aplicações financeiras e fintechs

Fornecedores de produtos

Fornecedores de software e serviços

Fornecedores de soluções IoT

Operadoras de serviços de comunicações e fornecedores de infraestrutura

Provedores Regionais de serviços de comunicações

E hoje estamos divulgando os finalistas da Categoria Desenvolvedores de Aplicações Financeiras e Fintechs. Veja os seus produtos:

1)Desenvolvedor: Ahfin

https://ahfin.com.br/

Inovação: Solução B2B2C – A solução oferece serviços de saúde financeira (educação financeira, previdência privada, investimento e crédito consignado) para os colaboradores de seus clientes.

2)Desenvolvedor: Antecipa Fácil

antecipafacil.com.br

Inovação: Open banking para agentes financeiros – Organiza em comunidade mais de 230 empresas de crédito ((bancos, FIDCs, Securitizadoras, SCMs, Factoring, ESCs, SDCs), possibilitando o acesso compartilhado às informações exclusivas sobre o comportamento positivo e negativo de tomadores dentro do mercado digital de crédito;

3)Desenvolvedor: Benner

Inovação: ERP – Intercâmbio de Serviços Financeiros – Monitora o ciclo de pagamento dos títulos – da remessa à liquidação no banco. As transações são rastreadas, criptografadas e operacionalizadas 100% no sistema;

4)Desenvolvedor: BPP – Instituição de Pagamento

https://bpp.com.br/

Inovação: BPP 301 – Com uma solução de Bank as a Service, conecta de maneira mais rápida, fácil e econômica as necessidades dos clientes com o ecossistema financeiro.

5)Desenvolvedor: Celcoin

www.celcoin.com.br/corp

Inovação: Plataforma de Open Finance – A plataforma conta com APIs que conectam empresas a mais de mil bancos, fintechs, concessionárias e operadoras a uma rede com mais de 50 mil pontos físicos para saques e depósitos;

6)Desenvolvedor: Innovative Assessments

Inovação: Worthy Credit – A solução de pontuação de crédito se integra a qualquer plataforma de empréstimo com APIs contínuas ou com um sistema autônomo.

7)Desenvolvedor: Kryptus Segurança da Informação

www.kryptus.com

Inovação: Payment Security Cloud Services –A plataforma oferece infraestrutura segura para guarda das chaves criptográficas, e APIs de segurança para diferentes transações financeiras;

8)Desenvolvedor: Sky.One Solutions

https://skyone.solutions/

Inovação: Sky.Simple – A plataforma simplifica o acesso de serviços financeiros através da integração entre o ERP das empresas e um FIDIC

9) Desenvolvedor: Sonda do Brasil

www.sonda.com

Inovação: Sonda Flex Pay – Ecossistema de registro e geração de QR Code, que é agnóstico e flexível e é uma solução de fácil integração a qualquer sistema de gestão.

10) Desenvolvedor: Stefanini Group

https://stefanini.com/pt-br

Inovação: Topaz Servcore Saque PIX – A solução permite realizar saques PIX nos caixas eletrônicos independente da instituição financeira na qual o usuário é cliente ou até mesmo por desbancarizados

11) Desenvolvedor: UP Consórcios

https://www.upconsorcios.com.br

Inovação: Consórcio Digital – Modalidade de crédito parcelado, na qual um grupo de pessoas se reúne para juntar recursos para a compra de um objeto comum.

12) Desenvolvedor: Vispe Capital

www.vispe.com.br

Inovação: VCnegociações – A plataforma online de negociações M&A, compra, venda, fusão, captação de recursos e novos negócios para ISPs, investidores e fundos de investimentos