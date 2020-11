Veja a lista das inovações para ISPs finalistas do Anuário Tele.Síntese 2020

Conheça 9 produtos desenvolvidos por ou para ISPs que tiverem alto impacto no segmento e na sociedade. Os três vencedores do Prêmio de Inovação 2020 você conhece no dia 15 de dezembro, às 17h, em cerimônia 100% digital.

A edição 2020 do Prêmio Anuário Tele.Síntese de Inovação em Comunicações está chegando. Dessa vez, a cerimônia será 100% virtual e acontecerá no dia 15 de dezembro às 17h. Até lá, vamos divulgar aqui a lista das empresas finalistas por categoria. Quem subirá ao pódio em cada uma, no entanto, será revelado apenas no dia.

Neste ano, recebemos 165 projetos inovadores de 119 empresas. Um corpo de jurados com 14 representantes da academia, do governo e da sociedade civil avaliou as iniciativas e julgou aquelas cuja inovação tiveram maior impacto sobre o mercado e a sociedade.

PUBLICIDADE

Conheça abaixo as empresas finalistas do Prêmio de Inovação na categoria Operadoras Regionais e os produtos que levaram o júri a destacá-las:

Desenvolvedor: BACKBONE-BR DATA CENTER

www.backbone-br.com.br

Inovação: PTT FREE

O Ponto de Troca de Tráfego (PTT) free é utilizado em micro regiões neutras aos participantes. Nas regiões remotas, a solução oferta mais de uma opção de trânsito IP, além da troca de tráfego. Entre as vantagens do serviço, destacam-se a capilaridade em micro regiões; redução de custo de transporte, colocation e transporte.

Desenvolvedor: BBS OPTIONS CELULAR

https://bbs-options-telefone-e.negocio.site/

Inovação: INTERNET FIXA VIA 5G – FWA

O serviço atende principalmente os locais de difícil acesso para cabeamento tradicional, com a instalação de Femtocelulas (micro BTS), de fácil instalação e que podem ser colocadas na residência ou escritório pelo próprio usuário. Faz a transmissão de dados, voz e vídeo com a tecnologia 5G, com taxa de transmissão de 450 Mbits.

Desenvolvedor: ELNET TELECOM

www.elenettelecom.com.br

Inovação: OFERTA DE EXPERIÊNCIA

O modelo de negócios da operadora se propõe a entregar a melhor experiência para o usuário, e não apenas um serviço. A oferta não se limita a planos de velocidade e, dessa forma, não limita a banda para o usuário.

Desenvolvedor: LIFE

www.life.com.br

Inovação: LIFE GUARD

A plataforma de gestão de câmaras de segurança, com gravações em nuvem, apps Android, iOS e Web, permite acesso as gravações e downloads. Diferente das convencionais, permite maior segurança por não ter DVR no cliente. A solução é compatível com qualquer modelo de câmara.

Desenvolvedor: PLUG TELECOM

Inovação: COMUNIDADES RURAIS CONECTADAS

A construção de rede FTTH em comunidades rurais permitiu a conexão de famílias e o trabalho remoto durante a pandemia. Os estudantes que tiveram aulas presenciais interrompidas também puderam assistir as aulas on-line.

Desenvolvedor: SUMICITY

www.sumicity.com.br

Inovação: ASSINE SUMICITY

O que é: E-commerce para a contratação de serviços 100% on-line. A solução integra os diferentes sistemas (CRM, consulta e reserva de facilidades, agendamento da instalação, antifraude) para a oferta de uma solução de autosserviço.

Desenvolvedor: UM TELECOM

www.1telecom.com.br

Inovação: VÍDEO CLOUD INTELIGENTE

O que é: O serviço de monitoramento da temperatura corporal por meio de câmeras com armazenamento em nuvem monitora até dez pessoas simultaneamente, com gestão unificada por meio de armazenamento na nuvem. O sistema também faz a identificação de faces sem máscaras e a contagem de pessoas em um ambiente.

Desenvolvedor: USE TELECOM

www.usetelecom.com.br

Inovação: USE INTERNET PREMIUM

O que é: Os usuários do serviço de internet premium tem capacidade liberada de 1 GB. O que determina o consumo é a capacidade dos equipamentos do usuário. A operadora não limita os dados para que o usuário tenha a liberdade de navegar com boa qualidade.

Desenvolvedor: WIRELINK

www.wirelink.com.br

Inovação: PTT NACIONAL E INTERNACIONAL

O que é: O cliente contrata circuitos múltiplos de 10 Gbps e pode distribuir a conexão através dos PTTs, utilizando a malha da Wirelink, que permite distribuir o tráfego ao longo da rede, utilizando uma conexão multiponto, ao invés de uma conexão ponto a ponto. O cliente tem a flexibilidade de fazer um balanceamento da carga, alterando sua presença nos PTTs, de acordo com sua necessidade.

Categorias

A edição deste ano do Anuário Tele.Síntese de Inovação em Comunicações terá seis categorias:

– Desenvolvedores de aplicações financeiras e fintechs (clique para ver os finalistas)

– Fornecedores de produto

– Fornecedores de software e serviços

– Fornecedores de soluções de IoT

– Operadoras de serviços de telecomunicações

– Provedores Regionais de serviços de telecomunicações

Além de um prêmio especial para tecnologia nacional.

Até lá, vamos revelar, em diferentes textos, a lista das empresas finalistas em cada categoria. Não perca!