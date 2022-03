Veek vai usar tecnologia de publicidade digital da DigitalReef

A operadora virtual Veek vai utilizar a solução DR-ONE, plataforma criada pela DigitalReef que reúne recursos avançados para implementar, otimizar e gerenciar as estratégias, campanhas e ações de comunicação digital de marcas em aplicativos. O conjunto de soluções é voltado para operadoras de celular, fabricantes de dispositivos, desenvolvedores e proprietários de apps e seus anunciantes.

Como parte dessa parceria, a DigitalReef forneceu à Veek capacidade total para que opere ofertas baseadas em anúncios para sua base de usuários, utilizando as múltiplas soluções do DR-ONE.

O DR-ONE disponibiliza um conjunto de ferramentas que roda a partir dos dados dos clientes e alimenta o mecanismo de inteligência artificial da DigitalReef para traçar diversos perfis comportamentais dos públicos.

A inteligência relacionada a esses perfis e o comportamento de consumo dos usuários conferem aos anunciantes a capacidade de entender, agrupar, segmentar e engajar a partir de qualquer dispositivo habilitado para DR-ONE. A plataforma combina maior relevância em publicidade e marketing com oportunidades de mídia de alta conversão.

O DR-ONE é uma plataforma cloud SaaS que reúne quatro atributos principais voltados à monetização:

a) Publicidade móvel: suporta mais de 10 formatos, incluindo mensagens no dispositivo, baseadas em notificações e dentro aplicativo, com suporte para mídia display, vídeo, instalação de apps e anúncios, permitindo curadoria direta de conteúdo e alta conversão, ao mesmo tempo que fornece ferramentas para otimizar os investimentos nas campanhas em curso, ou seja, enquanto estão rodando.

b) Mobile Marketing: gerenciamento direto dos KPIs de marketing e das metas de engajamento ao criar campanhas personalizadas “one-to-one” ou “one-to-many”, identificando e personalizando mensagens para atender a um comportamento específico do público ou otimizando as mensagens, de forma automática, com os recursos da própria plataforma.

c) Engajamento: disponibiliza ferramentas analíticas projetadas para entender o comportamento do cliente, gerenciar a jornada do usuário e analisar os cliques, além de aperfeiçoar as métricas relacionadas aos usuários em cada aplicativo móvel.

d) SIM App Push: segundo a DigitalReef, é um dos primeiros recursos de mensagens do mundo que fornece suporte a marketing e publicidade no dispositivo por meio do cartão SIM ou da tecnologia e-SIM.

Outra parceria da DigitalReef com operadora foi com a TIM, no final do ano passado, quando a empresa de telefonia criou um canal de marketing e publicidade móvel.

