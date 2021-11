Veek quer ampliar sua presença no Nordeste

A Veek anunciou que pretende aumentar sua base de clientes na região Nordeste, que representa 11% de seus usuários atuais. A startup comentou que seus negócios estão bem concentrados no Sudeste, em especial, São Paulo e Rio de Janeiro, o que justificaria a busca por novos mercados.

A empresa está presente em 58% dos DDDs brasileiros e almeja chegar a todas as cidades até 2022. Em nota, a Veek ainda informou que o plano de expansão se baseia em ferramentas como análise de dados e inteligência artificial.

O mercado da região Nordeste cresce a uma velocidade de 12,4%. Além disso, quase 3 milhões de usuários ao ano decidem mudar de operadora por insatisfação, segundo dados do último Relatório de Acompanhamento do Setor de Telecomunicações da Anatel. Esse é o principal público que a startup pretende atrair.

“Aprendemos muito na primeira etapa da nossa operação no Sul e Sudeste. Agora, estamos trabalhando em ajustes significativos na experiência do usuário para uma expansão bem-sucedida para o Nordeste do país”, afirmou o CXO da Veek, Jotta Fernandes.

A startup oferece o plano Freemium, que troca a atenção dos usuários em vídeos publicitários por 60 minutos de serviço de internet, SMS e ligações. O cliente também pode optar por recargas avulsas ou a assinatura Premium, com o diferencial do acúmulo de gigabytes, caso o usuário não use sua cota mensal. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE