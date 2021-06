Veek chega 58% dos DDDs brasileiros e quer alcançar todo Brasil em 2022

PUBLICIDADE

A operadora Veek ativou suas operações em 58% dos DDDs brasileiros e promete chegar a todas as cidades do país até 2022. A startup também anunciou que está testando a banda 5G em algumas cidades estratégicas para liberar o acesso a todos os usuários ainda neste ano.

O CEO da Veek, Alberto Blanco, afirmou que a startup pretende ser a quarto maior player de telecomunicações no Brasil. A expectativa para 2021 é alcançar cerca de 200 mil assinantes e, para 2022, ultrapassar a marca de 1 milhão.

A provedora iniciou suas operações em 2017 e , em abril deste ano, lançou o plano Freemium, que a empresa chamou de “primeiro plano gratuito de telefonia móvel do país”. “A startup surgiu para abolir de vez as práticas jurássicas da indústria telefônica. Inclusive, propondo algo que é um tabu para a concorrência: se a internet é um direito humano, não devemos gastar para ter esse acesso”, afirmou Jotta Fernandes, diretor de Produto da Veek.

Para utilizar o Freemium, o cliente deverá realizar um pagamento único de R$ 30 para arcar com custos de manuseio para o envio do chip da Veek. Deve também instalar o aplicativo ou acessar o site do startup. A startup não cobrará mais faturas, mas o cliente precisará assistir vídeos publicitários “de poucos segundos”, conforme nota da assessoria. O pacote oferece 1GB de internet mensalmente, ligações ilimitadas e trinta mensagens de texto (SMS) por dia. (Com assessoria de imprensa)