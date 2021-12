Veek amplia oferta de internet móvel gratuita a 963 cidades

Após uma primeira fase em cidades do Sul e Sudeste do país, a MobTech Veek anuncia expansão da sua oferta de navegação na internet móvel gratuita, chegando ao total de 963 cidades brasileiras. A operadora virtual, credenciada da Americanet, oferece planos móveis em 73% dos DDDs nacionais, o que representa mais de 4.100 cidades. A meta da empresa é cobrir todo o país ainda em 2022 e chegar ao final do ano com 200 mil usuários.

A partir de novembro, Sergipe, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Ceará passarão a fazer parte da área de cobertura da Veek. Na região Sul, já alcançada pela MobTech, houve a inclusão do estado de Santa Catarina.

O modelo de negócio da MVNO prevê a troca de franquia de dados e tempo de chamadas pela visualização de vídeos no celular. “No Brasil, 26% da população ainda não está conectada, apesar de residirem em regiões com acesso à Internet. O mercado precisava preencher essa lacuna, e esse é o propósito da Veek. Esse formato se torna viável por meio de pequenas ações com anunciantes: o usuário desprende alguns segundos do seu tempo, mas ganha o pagamento de sua conta de celular”, explica Jotta Fernandes, CXO da Veek.

Após obter o chip do celular, o cliente não precisa mais se preocupar com pagamento de faturas ou recargas de créditos para fazer ligações ou usar a internet, desde que assista a vídeos publicitários que irão funcionar como o “pagamento” pelo acesso ao serviço ao longo de seu uso. O pacote oferece 1GB de internet mensalmente, ligações ilimitadas e trinta mensagens de texto (SMS) por dia.

Feito esse processo, será cobrado o pagamento único de R$45 que servirá para arcar com custos de manuseio para o envio do chip. Para manter a gratuidade do Freemium, o cliente precisará fazer o check-in no aplicativo assistindo a, pelo menos, um vídeo por dia. O uso dos serviços de internet, voz e SMS são liberados por 60 minutos a cada check-in feito.

Além da assinatura Freemium, a Veek também oferece sua assinatura Premium e as recargas avulsas. Em ambas as modalidades há o acúmulo de gigabytes disponíveis mensalmente caso o usuário não utilize toda a sua cota, e a isenção de anúncios, com o diferencial de que no Premium a assinatura é recorrente. Mas é com o plano gratuito que a empresa espera chegar cada vez mais longe. (Com assessoria de imprensa)

