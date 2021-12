Veeam Software tem novo CEO, Anand Eswaran

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Eswaran entra no lugar de William Largent, que deixa o cargo de CEO para se dedicar com exclusividade à presidência do Conselho Administrativo da Veeam

A Veeam Software, empresa de soluções de backup, recuperação e gerenciamento de dados, nomeou Anand Eswaran como o novo CEO e membro do Conselho de Administração da empresa. William Largent deixará o cargo de CEO para se concentrar na presidência do Conselho. A Veeam ultrapassou US$ 1 bilhão em ARR neste ano e tem mais de 400 mil clientes.

Eswaran junta-se à Veeam Software após trabalhar na RingCentral, provedor de comunicações em nuvem, onde foi presidente e diretor de Operações (COO). Sob gestão de Esweran, os resultados financeiros mais recentes da empresa constaram US$ 1,6 bilhão de ARR, um aumento de 39% no ano a ano. Na RingCentral, ele liderou as áreas de Produto, Engenharia, Vendas, Marketing, Serviços, Atendimento ao Cliente, Operações, TI e Recursos Humanos.

“Estou animado para dar as boas-vindas a Anand como o novo CEO da Veeam. Anand traz uma vasta experiência no desenvolvimento de novos modelos de negócios”, afirmou o William Largent. O executivo ainda comentou que a empresa avalia a possibilidade de abrir seu capital no futuro.

Antes da Veeam, o mais recente CEO da Veeam ocupou a cadeira de vice-presidente corporativo da Microsoft Enterprise. Na companhia, ele liderou as áreas de Serviços, Soluções Industriais, Digital, Atendimento ao Cliente e Customer Success.

Eswaran também atuou como vice-presidente executivo de Serviços Globais da SAP, liderando 17 mil processos de negócios e profissionais de tecnologia. Ele esteve en outras funções de liderança, incluindo vic-presidente de Global Software Services na HP, vice-presidente de Global Professional Services at Vignette (agora OpenText), e gerente sênior na Braun Consulting (agora Fair Isaac).

O executivo se formou em Engenharia da Computação na Universidade de Mumbai, na Índia. Tem diploma de mestre em Ciência da Computação e Engenharia pela Universidade de Missouri-Columbia. “A Veeam é uma empresa única que está crescendo significativamente mais rápido que o mercado. Estou muito satisfeito por me juntar a uma equipe tão talentosa em um momento emocionante de sua jornada”, comentou o CEO. (Com assessoria de imprensa)

