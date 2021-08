Varejo e IA no último dia do Digital Money Meeting

O dia contará ainda com a presença de dois Key Note Speakers, Luiz Malere, do SAS; e Tiago Aguiar da TecBan.

O terceiro dia do congresso Digital Money Meeting, que se realiza nesta sexta-feira, dia 26, terá em seu painel de abertura, às 9h20, o painel sobre Inteligência Artificial para alavancar os negócios financeiros. Participam desta Mesa o diretor executivo e líder da Accenture Analytics para o Brasil e América Latina, Robert Duque-Ribeiro; pelo CEO da Klavi, Bruno Chan e Ricardo Saponara, Head de fraud & security intelligence para América Latina do SAS.

às 10h40 o Key Note Speaker Luiz Malere, Innovation Specialist do SAS apresentará as inovações que já podem ser apropriadas pelo ecossistema financeiro com as técnicas de machine learning.

Ainda no período da manhã, a partir das 11 horas, especialistas em segurança estarão debatendo a proteção dos usuários e corporações no Open Banking. A Mesa trará o diretor-executivo da Embratel, Antônio João Filho; o CEO da Tenable, Arthur Capella; e o head de Estratégia de Mercado da ClearSale, Marcelo Queiroz.

Em seguida, a apresentação do Key Note Speaker Tiago Aguiar, head de Novas Plataformas da TecBan.

Encerrando os debates, o Digital Money Meeting trará dirigentes de empresas de varejo para falar sobre a transformação digital em suas estratégias de vendas. A mesa redonda conta com a participação de Rodrigo Ferraz, head of Marketing LatAm da a55; Rafael de Paula Souza, co-fundador e CEO da Ubots; e o Sales Account Director na VTEX, Palbro Pazos. A mesa será mediada por Diego Perez, presidente da Abfintechs – Associação Brasileira das Fintechs

As inscrições para participação são gratuitas e devem ser feitas no site do Digital Money Informe.

Confira a programação pelo link:

https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/digital-money-meeting-2021/