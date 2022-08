‘Vamos nos adequar a mudanças societárias, se vierem’, diz V.tal sobre eventual venda da Vero

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Há negociações sobre possível aquisição da operadora regional pela Fibrasil, concorrente no serviço de rede neutra. Diretor de marketing da empresa, Rafael Marquez, destaca que em caso de alteração no controle da empresa, o atual contrato deve ser honrado

Rafael Marquez, diretor de Marketing da V.tal, afirmou nesta quinta-feira, 11, que em caso de eventual venda da Vero, a empresa pretende “se adequar” e manter parceria. Ele falou sobre o tema ao Tele.Síntese durante o evento Link ISP 2022, realizado pela InternetSul*, em Gramado (RS).

Embora a operadora regional não confirme oficialmente, a reportagem apurou que há negociações de compra em curso com a Fibrasil, concorrente da V.tal em serviço de rede neutra.

“Percursos de mudanças societárias [venda da Vero], se vierem, vamos nos adequar a elas . Não é nada que nos impacta diretamente. A gente tem um contrato. Qualquer mudança societária, o novo controlador vai ter que honrar o contrato que já existe”, disse Marquez.

Ainda de acordo com o diretor de marketing da V.tal, a competitividade é vista com naturalidade. “É muito natural, dado o tamanho do Brasil, que existam mais de um provedor de rede neutra para que a gente possa atender os clientes de uma forma nacional. Pra gente é indiferente”, afirmou.

Fibrasil em extensão

A Fibrasil é uma das empresas que está analisando a compra da operadora regional Vero Internet, formada por ISPs de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Sem confirmar possível compra da Vero, o CMO da Fibrasil, Alex Jucius, afirmou que a empresa investe em expansão orgânica. “A gente tenta chegar a 300 cidades até 2024. A gente chega até o final do ano a 170 cidades”.

Questionado sobre as regiões prioritárias, Jucius citou o Sul do país. “Da nossa infraestrutura, mais de 40% é da região Sul do Brasil. É uma região que a gente vê como bastante importante, é desenvolvida em questão de conectividade”. afirmou.

A Vero Internet fechou o primeiro semestre deste ano com 699,1 mil assinantes, disputando as primeiras posições entre as maiores empresas competitivas de banda larga fixa (Alloha, Brisanet, Algar, TIM e Desktop). A empresa está investindo na ampliação da rede de fibra óptica em Minas Gerais.

*A jornalista viajou a convite da Internetsul

