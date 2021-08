Preços das ações de ISPs caem na bolsa

Uma notícia que de tempos em tempos reaparece no noticiário derrubou o preço da ação da Brisanet hoje, 2, na B3. Notícia publicada pelo site UOL Economia retoma a informação de 2020 de que a empresa pode ser alvo de processo do fisco da Paraíba e que deveria ter informado tal fato no prospecto de sua oferta pública de ações.

Diz o site que a CVM não se pronunciou se avalia a questão, mas informou que falhas na elaboração do prospecto pode resultar em sanções que vão de advertências à suspensão das negociações. A reportagem afirma ainda que o Ministério Público da Paraíba não levou o caso ainda à Justiça, mas calcula que, caso a investigação aponte irregularidades, a multa seria de R$ 14 milhões.

Procurada pelo Tele.Síntese, a empresa diz que não se pronunciará. Em 2020, a informação de que o MP-PB analisava a contabilidade da Brisanet levou a companhia a soltar nota negando qualquer irregularidade. A questão foi noticiada pelo site PontoISP.

Na nota de agosto de 2020, a operadora ressalta que atua “sempre com respeito a todos os ditames legais, rígido controle, compliance, recolhendo todos os impostos devidos, tendo a responsabilidade social e de inclusão como meta”. E que é auditada por uma das “big four” do mundo. Também afirmou que as denúncias foram feitas com distorções da verdade e que foram motivadas “pela competitividade implacável da marca em um mercado que estava estagnado e praticamente monopolizado”.

Ações

As ações da Brisanet (BRIT3) terminaram o dia em queda de 2,65%, cotadas a R$ 13,61. A baixa repercutiu sobre outras empresas do setor, como Unifique e Desktop. A Unifique (FIQE3) teve queda de 1,02% nas ações, vendidas a R$ 8,76. enquanto a Destkop (DESK3) caiu 1,28%, para R$ 23,19. Todas abriram capital recentemente na B3.

Dentre as grandes operadoras, a Oi apresentou estabilidade nas ações ordinárias e queda de 0,53% do preço das ações preferênciais, para R$ 1,87. Já a TIM valorizou-se 1,59%, para R$ 11,50. E a Vivo, 0,61%, para R$ 41,46.