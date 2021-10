Valid lança solução eSIM adaptado ao sistema de segurança do Android

A desenvolvedora brasileira Valid lançou uma nova solução para eSIM, a mioSIM eSIM for Consumer 3.0. O softare busca atender a demanda da indústria por “aplicações transversais seguras”. Contam com o suporte à tecnologia Android Strongbox, um applet do Android Ready SE responsável pelo provisionamento seguro de chaves do Android, sistema operacional móvel do Google.

A primeira implementação da solução será utilizada no mais recente elemento seguro da fabricante STMicroelectronics. O eSim visa transformar o SIM card na plataforma ideal para a convergência de serviços como pagamento, gestão de identidade e aplicativos móveis.

A solução mioSIM eSIM para Consumer está nos conformes da padronização mais recente da GSMA. “A Valid segue executando sua estratégia de eSIM e elementos seguros para continuar apoiando a indústria nesta fase de crescimento, abrindo portas para novos casos de uso de proteção de alto nível, como dados em repouso, chaves Android, credenciais de identidade, chaves digitais ou até moedas digitais”, afirma o vice-presidente sênior de Marketing, Produto e Estratégia da Valid, Bertrand Moussel. (Com assessoria de imprensa)