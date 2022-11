V.tal tem novo integrante no Conselho de Administração: Michel Combes

A V.tal anunciou nesta segunda-feira, 7, o nome do novo integrante em seu Conselho de Administração, o executivo francês Michel Combes, ex-CEO do SoftBank Group International e que já ocupou cargos em ministérios na França, na France Télécom e no TéléDiffusion de France.

Formado na École Polytechnique, Combes tem larga experiência no mercado internacional de telecomunicações: atuou como CEO da Vodafone Europe e da Alcatel-Lucent, como COO na Altice e CFO e CEO na Sprint até sua fusão com a T-Mobile US.

Combes foi um dos responsáveis por levar Amos Genish, então CEO da Telefônica Vivo, para a Altice. Mais tarde, Genish seria CEO da da Telecom Italia, indicado pela Vivendi. Hoje, é o CEO da V.tal.

Michel Combes supervisionava, até junho deste ano, os portfólios operacionais e de investimento da SoftBank Group Internacional, incluindo os SoftBank LatAm Funds. Ele faz parte de vários conselhos de administração de empresas do portfólio do SoftBank, incluindo WeWork, Cybereason, Contentsquare, Jellysmack, Kavak, OneWeb, Sorare, Swile, TelevisaUnivision, Vestiaire Collective e, agora também da V.tal.

O executivo se juntará aos demais membros integrantes do Conselho de Administração da V.tal: Amos Genish, André Santos Esteves, Roberto Balls Sallouti, Renato Antonio Secondo Mazzola, André Fernandes Lopes Dias, Pedro Henrique Fragoso Pires de Azevedo Garcia, Kaue Augusto Silva, Eleazar de Carvalho Filho, Marcos Grodetzky e Rodrigo Modesto de Abreu (atual CEO da Oi, sócia da V.tal).

