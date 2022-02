V.tal supera marca de 15 milhões de casas passadas com fibra óptica

A operadora de rede neutra V.tal, criada em 2021 a partir de ativos da Oi, superou 15 milhões de casas passadas com disponibilidade de contratação de internet via fibra óptica em todas as regiões do país.

PUBLICIDADE

A empresa possui um plano de investimento da ordem de R$ 30 bilhões até 2025 para expansão da rede já existente e aumento da capacidade. Vem acelerando ainda a implantação da internet de fibra óptica numa velocidade de 460 mil casas passadas por mês, um ritmo de crescimento que tem a perspectiva de atingir 32 milhões de casas passadas até 2025.

A V.tal foi lançada ao mercado em agosto de 2021 e desde então fechou mais de 20 novos contratos de soluções de rede neutra FTTH (fiber-to-the-home), somando em sua base de clientes mais de 400 contratos de atacado entre operadoras e provedores de internet. Além da Oi, são clientes da V.tal as empresas Vero, Datora, Master, SoftX, Voa, EasyTV, entre outros.

Na região Sudeste, os provedores clientes da V.tal têm à sua disposição a rede neutra da empresa que abrange mais de 4,6 milhões de casas passadas com internet de fibra óptica em 63 municípios dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. No Sul, são mais de 3,7 milhões de residências em 67 municípios em todos os estados da região. No Nordeste são mais de 3 milhões de casas passadas em 41 municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pernambuco e Piauí.

Na região do Centro Oeste, são mais de 2,3 milhões de residências com o serviço de internet por fibra óptica disponível para contratação em 26 municípios nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal. E, no Norte, são mais de 1,5 milhão de residências em 17 municípios dos estados de Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins.

A V.tal foi criada a partir da separação estrutural dos ativos de infraestrutura de fibra da Oi, operação que já obteve a anuência do CADE e aguarda a aprovação da Anatel para concluir o processo de alienação de controle para os fundos de investimentos geridos pelo BTG Pactual. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE