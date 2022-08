V.tal será inscrita na CVM e vai divulgar balanços

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Rodrigo Abreu, CEO da Oi, anunciou que a V.tal vai pedir inscrição de empresa na categoria B à CVM, o que implica divulgação periódica dos resultados. Operadora de rede neutra terminou junho com 16,8 milhões de casas passadas com fibra.

A V.tal, empresa de infraestrutura de rede neutra controlada por fundos do Banco BTG Pactual e que tem a Oi como sócia minoritária, vai pedir registro à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria B. Em suma, significa que a empresa continuará com o capital fechado entre os atuais sócios, mas terá a obrigação de divulgar periodicamente seus balanços financeiros.

Rodrigo Abreu, CEO da Oi, informou hoje, 12, a estratégia. Segundo ele, há pressão de investidores e potenciais clientes na transparência que a inscrição na CVM proporcionará aos negócios da V.tal.

O executivo explicou que essa é uma etapa importante para o spinoff pleno da operadora neutra, que foi construída a partir da rede óptica de 400 mil Km da Oi.

Atualmente, contou, a V.tal chegou à marca de 16,8 milhões de homes passed (casas aptas a assinar planos de fibra). O número equivale a 18% das residências e estabelecimentos comerciais de pequenas e médias empresas do Brasil.

Apenas no segundo trimestre, a V.tal passou fibra na frente de 1,2 milhão de casas. “Nenhuma outra empresa se aproxima desse ritmo”, garantiu Abreu.

No período, a operadora de rede neutra chegou a 14 novas cidades, assinou 17 novos contratos com provedores que vão utilizar a rede e lançou um portal para facilitar a integração dos sistemas com o dos ISPs atendidos.

Abreu ressaltou ainda que a participação, embora minoritária, da Oi na V.tal é relevante para gerar valor e garantir a sustentabilidade da Oi no médio e longo prazo. E lembrou que novas parcelas de dinheiro pela aquisição vão pingar na conta da tele.

Até o final de 2022, a Oi vai receber R$ 1,3 bilhão, atualizado pela Selic. E em 2023, mais R$ 2,4 bilhões. São montantes pagos em razão do acordo de incorporação da Globenet pela V.tal.

