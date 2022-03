V.tal fecha contratos com três provedores da região Norte

A V.tal fechou contratos de rede neutra com três provedores da região Norte para atendimento a 17 municípios, nos últimos meses. Ao todo, esses provedores de serviços de FTTH (fibra até a casa do cliente, na sigla em inglês), atendem um mercado de mais de 1,5 milhão de residências com o serviço de internet banda larga por fibra ótica disponível. Os 17 municípios estão espalhados pelos estados de Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins.

“Escolhemos a V.tal por ser uma empresa sólida e com uma rede de alta capilaridade. Ao adotarmos o modelo de rede neutra, otimizamos nossos investimentos e facilitamos nosso processo de expansão. A médio prazo queremos chegar a 55 municípios do país e atingir um crescimento de 100% a longo prazo”, conta David Camargo Siqueira, presidente da Sinai Telecom, que está presente no Tocantins, Maranhão e também na região Centro-Oeste em Goiás.

A V.tal oferece soluções de rede neutra fim a fim FTTH (Fiber-to-the-home) além de serviços de atacado, com posição única e diferenciada no território nacional para atender operadoras e provedores regionais de todos os portes. A empresa possui rede robusta de fibra óptica com cerca de 400 mil km, chegando a 2,3 mil cidades e mais de 15 milhões de casas passadas no Brasil. Entre operadoras nacionais e provedores regionais, a companhia já contabiliza mais de 400 contratos em todo o país.

V.tal

Primeira empresa de rede neutra de conectividade fim a fim com a maior rede de fibra ótica do mercado brasileiro. Foi criada a partir da separação estrutural dos ativos de infraestrutura de fibra da Oi e, após a conclusão do processo de venda que está em curso, passará a ser controlada pelos Fundos do BTG Pactual. Com posição única no território nacional, a empresa oferece soluções de rede neutra fim a fim FTTH, além de serviços de atacado para operadoras e provedores de internet de diferentes portes e regiões de todo o país. A rede robusta e com alta capilaridade da V.tal tem cerca de 400 mil km de fibra ótica, chegando a 2,3 mil cidades e mais de 14 milhões de casas passadas no Brasil.

Com informações da Assessoria de Imprensa da V.tal

