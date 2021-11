V.tal fará nesta sexta negociação em tempo real de sua rede neutra

No V.Friday Live a empresa reúne também seus executivos para debater as perspectivas desse mercado.

A V.tal, primeira empresa de rede neutra de conectividade fim a fim do mercado brasileiro, realiza nesta sexta-feira, 12, o V.day, evento on-line que vai reunir profissionais do segmento de ISPs e operadoras para debater as perspectivas do mercado de rede neutra e apresentar ofertas com condições especiais de seu portfólio.

PUBLICIDADE

O V.day contará com painéis de executivos da companhia, entre eles, o Diretor Comercial, Pedro Arakawa, o Diretor de Marketing, Rafael Marquez, e o Diretor de Vendas, André Telles. A programação prevê ainda depoimentos de clientes e uma mesa para falar sobre rede neutra, mercado de ISPs e 5G com participação de executivos da Huawei e da Nokia.

Durante o evento, a empresa realizará a V.Friday Live, ação para apresentar ofertas exclusivas de soluções de fibra ótica e de serviços de atacado que serão negociadas até o final da programação. As vagas para o V.day são limitadas e a inscrição gratuita pode ser feita pelo site www.vday.com.br.

A V.tal oferece soluções de rede neutra FTTH fim a fim além de FTTP e serviços de atacado, com posição única no território nacional para atender desde grandes operadoras a provedores regionais (ISPs). A empresa já nasceu com uma rede robusta de fibra com cerca de 400 mil km, chegando a 2,3 mil cidades e mais de 12 milhões de casas passadas no Brasil. Hoje, a companhia já contabiliza contratos com mais de 340 operadoras e ISPs, entre serviços de atacado e de FTTH e FTTP em todas as regiões do país.

PUBLICIDADE