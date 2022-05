V.tal chega a 16 milhões de casas com fibra óptica

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Empresa de rede neutra alcançou este número no mês passado. Estrutura tem disponibilidade para contratação em 231 municípios do país

A V.tal anunciou que já conseguiu passar fibra óptica em 16 milhões de casas no país. A infraestrutura está disponível para contratação em 231 municípios espalhados pelas 27 unidades federativas.

Segundo a empresa, seu ritmo de implantação da rede é de quase 400 mil casas por mês. O crescimento da V.tal tem a perspectiva de dobrar a cobertura atual de FTTH (Fiber To The Home) e, das 16 milhões de casas passadas, hoje, chegar a 32 milhões até 2025.

PUBLICIDADE

A V.tal possui casas passadas em todos os estados do país. Há três meses, já superava o registro de fibra ótica em 15 milhões de casas.

Novo controle

Criada em 2021 a partir da separação da rede óptica da Oi, a V.tal terá seu controle transferido para fundos de investimento geridos pelo BTG Pactual em breve. O Conselho Diretor da Anatel deu, na semana passada, a anuência prévia da transferência de controle, desde que seja apresentada a ata da assembleia geral que aprovou a operação, na primeira etapa.

A V.tal já fechou mais de 20 novos contratos de FTTH com provedores regionais e com a Obvious. Esta operadora 100% digital é formada por fundos estrangeiros e vai utilizar a rede neutra da V.tal, inicialmente, em mais de 20 municípios do sul, sudeste e centro-oeste.

Recentemente, Pedro Arakawa, diretor comercial da V.tal, revelou que a empresa tem um plano de investimentos de R$ 30 bilhões “para acelerar o negócio”.

PUBLICIDADE