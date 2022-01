V.tal anuncia mais um cliente: Voa Internet

Voa Internet, com presença no Sul do país, pretende operar com 100% de rede neutra no prazo de 10 anos. Atualmente tem 6,5 mil clientes

A operadora de rede neutral V.tal, criada a partir dos ativos de fibra óptica da Oi, anunciou nesta quinta-feira, 27, assinatura de contrato com mais um cliente entre provedores regionais de interne: a empresa Voa Internet Fibra Óptica.

Com presença no Rio Grande Sul, a Voa foi criada em 2016 e já atende com FTTH as cidades de Canela, Gramado, Três Coroas, Taquara, Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Portão e Capela de Santana.

O contrato com a V.tal faz parte do plano do provedor de deixar de deter infraestrutura própria e migras completamente para a utilização de redes neutras em todo o país. O cronograma para tanto levará ao menos 10 anos, calcula.

“Com a ampliação da rede da V.tal e também a disponibilidade do produto FTTP (Fiber to the pole), pretendemos atuar em cinco anos com 80% de rede neutra e 20% de rede própria. No longo prazo, em 10 anos, nossa perspectiva é chegar a 100% com rede neutra, ficando a Voa responsável pela última milha, entrega do produto e o relacionamento com o cliente”, explicou Márcio Alves, CEO da Voa.

No momento, com 6,5 mil assinantes, a empresa tem por meta ampliar sua base em 300% nos próximos cinco anos, já em função do acordo com a V.tal.

Segundo Pedro Arakawa, Chief Commercial Officer da V.tal, as redes neutras serão uma oportunidade de expansão muito exploradas por ISPs que buscam crescer rapidamente sua área de cobertura, a investimento baixo. “Acreditamos muito nas parcerias com os provedores regionais”, resume.

V.tal

Com 14 milhões de casas passadas por fibra e rede de quase 400 mil km de extensão, a V.tal foi criada a partir da separação estrutural da rede óptica da Oi do restante da concessionária. O controle dessa empresa foi vendido para fundo do banco BTG, o fundo soberano de Singapura GIC e a Globenet (do próprio BTG) por R$ 12,9 bilhões. O Cade aprovou o negócio, que ainda passa por análise da Anatel – onde o relator é Vicente Aquino.

