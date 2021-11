V.tal abre negociação com ISPs para ingressar em 70 novas cidades

A V.tal, empresa pioneira em infraestrutura de rede neutra fim a fim no Brasil, reuniu em evento on-line realizado na última sexta-feira,12, mais de 450 ISPs (Internet Service Providers) de todas as regiões do país, para debater as perspectivas do mercado de banda larga em fibra ótica e apresentar seu modelo de parceria de rede neutra, além dos serviços de Atacado. O “V.day”, como foi chamado o evento proprietário, já resultou em dezenas de novas parcerias na própria sexta-feira, além de abrir negociação para novos contratos de Rede Neutra em aproximadamente 70 cidades.

Entre operadoras nacionais e ISPs, a companhia já contabiliza mais de 355 contratos em todo o país.

A V.tal oferece soluções de rede neutra fim a fim FTTH além de serviços de atacado, com posição única no território nacional para atender operadoras e provedores regionais. A empresa possui rede robusta de fibra óptica com cerca de 400 mil km, chegando a 2,3 mil cidades e mais de 14 milhões de casas passadas no Brasil.

V.tal e Oi

A V.tal é resultado da venda da Unifdade de Fibra óptica da Oi, que vendeu esses ativos em julho de 2021, em leilão judicial. A empresa é formada por fundos administrados pelo banco BTG Pactual e pela operadora atacadista Globenet, que pertence ao BTG.

A proposta do BTG era a chamada stalking horse. O banco teria direito de aumentar sua oferta caso outro interessado aparecesse, o que não aconteceu. Antes conhecida como Infraco, o nome definitivo da nova empresa de infraestrutura foi anunciado em agosto deste ano. Integra a diretoria Pedro Arakawa, chief commercial officer da V.Tal. Ele era vice-presidente de atacado e franquias da Oi. A Oi vai atuar como âncora no uso da rede neutra da empresa e continuará como acionista minoritária nesta operação. A empresa anunciou que vai investir R$ 30 bilhões até 2025.

PUBLICIDADE