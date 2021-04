USP lança plataforma que agrega dados sobre empreendedorismo e inovação

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Universidade de São Paulo (USP) lançou em evento hoje, 9, a plataforma Hub USP Inovação que reúne informações sobre empreendedorismo e inovação dentro da instituição. A plataforma traz dados a respeito de iniciativas em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I) de organizações, programas, laboratórios e incubadoras das unidades.

A Agência USP de Inovação (AUSPIN), sob supervisão de seu coordenador Professor Marcos Nogueira Martins, foi responsável pelo desenvolvimento da plataforma. Idealizada para fomentar parcerias, a Hub USP Inovação traz um levantamento das competências, serviços tecnológicos e equipamentos dos 5.300 professores da instituição.

Dessa forma, empresas ou instituições poderão encontrar projetos e especialistas que procuram. “Para uma empresa, inovação representa sobrevivência a longo prazo e o Hub oferece uma porta de entrada para identificar que tipo de solução existe na Universidade para a necessidade que essa empresa procura”, afirma a Professora Geciane Porto, vice-coordenadora da AUSPIN.

Na plataforma, há uma separação por áreas de busca para facilitar a navegação. São elas: Iniciativas, P&D&I, Competências, Educação, Empresas e Patentes. A aba “Iniciativas” traz editais, programas e as estruturas da USP para fomento do empreendedorismo e inovação. Em “P&D&I”, estão os laboratórios, organizações e programas de desenvolvimento para consulta. “Competências” fornece os resultados com base na separação por áreas de conhecimento.

Na categoria “Educação”, o usuário pode buscar cursos de graduação e pós-graduação da USP que focam em Inovação e Empreendedorismo. Enquanto isso, “Patentes” lista as patentes da Universidade e indica quais são de domínio público. Por fim, em “Empresas”, é possível verificar todas as empresas e startups que possuem DNA USP, ou seja, que são formadas por alunos e ex-alunos da USP, ou que passaram por processo de incubação na Universidade. (Com assessoria de imprensa)