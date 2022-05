Uso obrigatório do código 0303 para telemarketing vai parar no STF

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

ABT, que representa call centers, Feninfra, que representa empresas de prestação de serviço em telecomunicações, e Fenattel, de trabalhadores do setor, questionam abrangência da decisão da Anatel e alegam que a autarquia não tem o poder de regular empresas de outras áreas.

Associações que representam empresas do setor de call center, telecomunicações e seus empregados questionam no Supremo Tribunal Federal (STF) a obrigatoriedade de o uso do código 0303 para identificação de chamadas de telemarketing.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) instituiu o código 0303 ano passado. A numeração passou a ser obrigatória para chamadas de telemarketing originadas em telefones fixos em março. E junho, passa a ser compulsória também para chamadas originadas em redes móveis.

A Anatel defende que a importunação das chamadas de telemarketing ativo – aquelas relacionadas à oferta de produtos – atingiu níveis críticos. Com base nisso, criou a numeração, como forma de permitir que os usuários bloqueiem facilmente tal tipo de chamada.

Para empresas que trabalham com telemarketing, no entanto, a medida é desastrada por afetar o nível de emprego nos call centers. Por isso, entraram com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7166 na sexta, 13. Na segunda, 16, foi escolhido o relator: o ministro Edson Fachin.

Entidades

A ação foi ajuizada pela Associação Brasileira de Telesserviços (ABT), pela Federação Nacional de Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e Informática (Feninfra) e pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas (Fenattel).

Segundo elas, a Anatel extrapolou sua competência e violou diversos princípios constitucionais ao determinar a identificação das chamadas com o Código Não Geográfico 0303, sujeito ao bloqueio genérico de ligações.

A medida, segundo a ABT, atingirá não só as empresas do setor, mas também as que não estão sob a fiscalização da Anatel, mas oferecem produtos e serviços por ligações ou mensagens telefônicas.

As entidades pedem que a imposição do código seja restrita à oferta por telefone de produtos e serviços das empresas de telecomunicação, reguladas pela Anatel. Pede, também, que não abranja as ligações promocionais destinadas a pessoas com a qual a ofertante já tenha relação contratual ou tenha obtido a autorização de contato.

Confira aqui a íntegra da petição feita pelas entidades.

