Uso de fibra óptica por órgãos de prefeituras triplica em seis anos

Em 2015, cerca de 30% dos órgãos de prefeituras do país utilizavam a fibra óptica para conexão. Seis anos depois, essa porcentagem triplicou. No ano passado, 94% das prefeituras já faziam uso dessa infraestrutura. O resultado está na TIC Governo Eletrônico, pesquisa apresentada na manhã desta terça, 26, e realizada com entrevistas por telefone, no período de agosto 2021 a abril 2022.

O estudo foi conduzido pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação do NIC.br (Cetic.br|NIC.br), em parceria com o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Em sessão de perguntas após a apresentação, os coordenadores da pesquisa disseram considerar normal esse aumento do uso da fibra óptica por prefeituras, já que os pequenos provedores estão levando fibra até mesmo a lugares remotos do país, mas que realmente o fato do uso ter triplicado é um grande destaque dos resultados de 2021.

Também lembraram que as prefeituras buscam todo tipo de infraestrutura para conexão. O acesso por rádio, por exemplo, continua na lista, apesar de ter mostrado uma queda de 70% de uso, em 2015, quando era a principal forma de conexão, para 33%, em 2021.

Detalhamento

O Cetic tem também um detalhamento desse uso da fibra por prefeituras, a partir de 2017. Nas capitais, já é o tipo de conexão adotado por 100% dos órgaõs desde 2019 (92%, em 2017). Em cidades do interior, essa infraestrutura é utilizada por 94% das prefeituras, mais que o dobro do que se via em 2017 (45%).

A fibra também é a infraestrutura que conecta todas as prefeituras de cidades com mais de 100 mil habitantes em 2021. Mas a chegada a esse ponto foi gradativa. Curiosamente, cidades com populações entre 100 mil e 500 mil habitantes tinham mais prefeituras usando fibra, em 2019 (96%), que cidades acima de 500 mil habitantes (93%). Em 2017, essas porcentagens eram de 90% e 93%, respectivamente.

Na divisão por regiões, o sul do país é o que mais reunia prefeituras com fibra, em 2021 (97%). Já liderava no uso da fibra em 2017 (68%, maior índice do país, por região). Depois vêm nordeste (95%, em 2021, quase o triplo do que mostrava em 2017), sudeste e centro-oeste (94%); e norte (84%).

Apesar dessa última colocação, o aumento do uso da fibra no norte do país já havia subido de 24%, em 2017, para 54%, em 2019. Ou seja, quase quadruplicou, em quatro anos.

