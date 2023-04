Usina solar da Um Telecom vai atender a 80% da sua demanda de energia

A Um Telecom iniciou a operação de uma usina fotovoltaica com capacidade de geração de 120.000 kW/h/mês. A geração corresponde a 80% da demanda da operadora em todas as suas unidades (sede operacional e unidades consumidoras da empresa). O investimento foi de R$ 5 milhões no projeto.

A usina ocupa uma área de 1 hectare no município de São Caetano, no Agreste pernambucano. O local foi escolhido devido às condições climáticas para geração, tais como: maior incidência solar e área com baixa precipitação de chuvas. Com a usina, a Um Telecom vai evitar a emissão de 125 toneladas de carbono por ano, neutralização que demandaria 15 mil árvores, evidenciando as práticas ESG da empresa.

Dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), ligada ao Ministério de Minas e Energia (MME), mostram que o consumo médio de energia elétrica por residência no Brasil é de 162 kW/h por mês. Portanto, a geração de 120.000 kW/h/mês da usina solar da Um Telecom é suficiente para abastecer aproximadamente 740 residências por um mês.

O parque solar da Um Telecom tem capacidade de dobrar de área de acordo com a demanda da empresa e a partir do crescimento orgânico, através da atração de novos negócios. Para o ano de 2023, está prevista a instalação de um datacenter de classificação Tier 3 da Um Telecom, no Parqtel, no bairro do Curado, no Recife.

A geração de energia limpa e renovável será revertida para a operação do novo data center tier 3 que Um Telecom está construindo no bairro do Curado, na área do Parqtel, no Recife, tornando o empreendimento sustentável. “A usina solar suprirá a energia demandada pelo novo empreendimento, que exigirá consumo intenso de energia, em função dos equipamentos e climatização envolvidos na operação. Além disso, há a previsão de crescimento da empresa, com o aporte de novos negócios”, destaca o diretor de Suply Chain da Um Telecom, Adilson Gadelha.

ESG

A usina solar reflete o compromisso da Um Telecom com a responsabilidade socioambiental. “A tecnologia é uma grande aliada para práticas de ESG na medida em que reduz deslocamentos e oferece as bases para práticas de governança auditáveis e transparentes, por exemplo. Mas é um setor que consome muita energia, e utilizar fontes renováveis é um passo importante para a sustentabilidade do mercado”, analisa Adilson Gadelha.

O uso de energia limpa se soma a outras iniciativas socioambientais da Um Telecom. Entre essas ações, está o projeto Pilar Conectado, que oferece internet wi-fi gratuita da Um Telecom para moradores da Comunidade do Pilar, no Recife Antigo. Durante a pandemia de Covid-19, a empresa também forneceu soluções de conectividade a hospitais de campanha e Unidades de Saúde da Família.(Com assessoria de imprensa)