UPX lança suíte de segurança para profissionais de rede

A UPX informou que nossa aplicações serão desenvolvidas conforme a necessidade dos usuários

A UPX, empresa com foco em cibersegurança, lançou o UPX Tools, suíte de ferramentas de consulta gratuita para profissionais de rede. Por enquanto, a única ferramenta disponível é o Upstream Visibility, que verifica a visibilidade de rotas BGP na internet.

Essa ferramenta coleta e processa rotas em tempo real de vários Sistema Autônomo (AS). Com isso, determina quais prefixos são originados pelo ASN consultado e por meio de quais provedores upstream cada prefixo pode ser acessado. Atualmente, o Upstream Visibility suporta até 32 prefixos. A empresa pretende adicionar mais prefixos e incluir mais funcionalidades na ferramenta no futuro.

Em breve, o suíte passará a englobar também funcionalidades como Looking Glass próprio. A ideia é que novas aplicações incrementem o UPX Tools conforme as necessidades relatadas pelos profissionais de rede. Por esse motivo, a empresa criou um espaço para coletar feedbacks dos usuários.

“Percebemos que uma suíte com ferramentas gratuitas de consulta para os profissionais de rede faz muito sentido, já que eles costumam usar várias delas de forma descentralizada”, comentou Bruno Prado, CEO e presidente da UPX.

A empresa afirmou, em comunicado, que uma das causas que a levou a desenvolver uma metodologia própria para proteção de ataques de negação de serviço (DDoS) foram as invasões sofridas na sua própria rede. (Com assessoria de imprensa)