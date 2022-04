Universidade Zumbi e Vivo inauguram canal de acolhimento racial via SMS

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Universidade Zumbi dos Palmares inaugurou a plataforma Acolhe, de atendimento digital a pessoas vítimas de racismo, em parceria com a Vivo. Este é o primeiro canal de acolhimento psicossocial e de assistência jurídica para vítimas de racismo.

PUBLICIDADE

Pela parceria, a Universidade Zumbi dos Palmares usará a infraestrutura de SMS da Vivo na divulgação do Acolhe. A plataforma foi criada com o objetivo de desconstruir o racismo. O serviço foi desenvolvido e é operado pela startup de equidade racial da instituição de ensino, a HelpZ.

Inicialmente, os clientes de São Paulo que enviarem um SMS com a palavra “SOS” para o número 1120 serão direcionados ao site da plataforma Acolhe, um espaço seguro de atendimento desenvolvido pela Universidade, com a possibilidade de apoio jurídico e psicológico para vítimas de racismo e injúria racial, além de conteúdos sobre comportamento, visão e atitudes racistas.

A triagem inicial será feita por um chatbot com Inteligência Artificial, treinado para identificar e encaminhar os casos de acordo com a urgência, necessidade e especificidade do acolhimento à vítima. Na manhã de hoje, Jose Vicente, reitor da Universidade Zumbi, e Christian Gebara, CEO da Vivo lançaram a iniciativa em um evento.

A plataforma digital fica no endereço acolhe.black.

PUBLICIDADE