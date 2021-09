Unifique terá crescimento de 65% ao ano, afirma BTG Pactual

O relatório do BTG Pactual publicado hoje, 13, estima crescimento da receita de 65% ao ano da Unifique, chegando a R$ 445 milhões em 2021, ante R$ 163 milhões em 2019. O banco considerou que o ISP tem crescido de forma rápida e bastante lucrativa.

Nos últimos três anos, as margens do EBITDA da Unifique estiveram acima de 51% e em uma média de 52%. Segundo o relatório, os bons números da operadora são resultados da demanda de consumidores por conectividade de ultra banda larga. Outro fator que favoreceu a empresa foi a fragmentação do setor de FTTH que conta com cerca de 7 mil ISPs no Brasil.

O BTG Pactual aposta no crescimento ainda maior da fibra e promover a penetração dessa tecnologia em lugares com baixa conectividade no país, como Norte e Nordeste, é uma das maiores oportunidades. A fibra deverá ainda receber usuários de outras tecnologias como cabo e cobre. Segundo a instituição financeira, o cobre deve desaparecer até 2025, enquanto o cabo resiste por mais tempo.

Ainda conforme o banco, a Unifique terminará 2021 com um EBITDA de R$ 240,6 milhões e lucro líquido de R$ 83,2 milhões. Neste ano, a empresa deverá ainda ter 1,6 milhões de casas conectadas e 498 mil clientes. Em 2022, o EBITDA da empresa deverá chegar a R$ 417,4 milhões e, em 2023, a R$ 619,1 milhões. Já o lucro líquido será de R$ 154 milhões em 2022 e de R$ 214 milhões em 2023.

Acirramento da competição traz preocupações

Apesar dos números positivos, o acirramento da competição à medida em que as operações forem se expandindo é uma das principais preocupações do banco. O relatório ressalta a existência de outros três grandes competidores: Copel Telecom, Vero e Mhnet.

A Unifique está presente em sua maior parte em Santa Cataria e detém backbone em São Paulo e Curitiba e sua infraestrutura passa pelo Rio Grande do Sul. Já a Copel, Vero e Mhnet também possuem infraestrutura predominantemente no Sul do país. Por enquanto, as operações das empresas são complementares, mas podem se tornar mais competitivas com a consolidação do mercado.

No ambiente de negócios atual, a Unifique tem competido com qualidade, afirma o relatório. A empresa tem uma market share de aproximadamente 17%, sendo acima de 50% em 32% das cidades onde atua. Nos últimos sete anos, a empresa conseguir crescer sua base de clientes a partir da conexão novos usuários e conquista de clientes da concorrência.

Até agora, a empresa crescem bem de forma orgânica e possui uma estratégia de aquisição forte. Buscando um crescimento inorgânico, a Unifique pode se consolidar como líder no mercado e se expandir para outras regiões, opina o texto do BTG Pactual.