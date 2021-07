Unifique pode arrecadar perto de R$ 900 milhões com IPO

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A companhia pretende utilizar os recursos líquidos para suportar o crescimento orgânico; realização de aquisições estratégicas de outros players na região Sul do Brasil além de outros investimentos.

A Unifique confirmou o período de reservas de ações a serem disponibilizadas no processo de Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias (IPO), iniciado nesta segunda-feira, 12, até o próximo dia 22. A estreia da empresa na Bolsa Valores (B3) está prevista para o próximo dia 27 deste mês.

O valor mínimo de pedido de investimento superior a R$ 3 mil e o valor máximo de pedido de investimento de R$ milhão por investidor. A operadora de telecomunicações busca uma oferta primária de, inicialmente, 95.124.852 novas ações a serem emitidas pela companhia; e secundária de 19.024.970 papéis.

PUBLICIDADE

O preço de subscrição ou aquisição estimado, conforme o caso, por ação estará situado entre R$8,41 e R$ 10,49. A fixação de preço acontecerá em 23 de julho.

A companhia pretende utilizar os recursos líquidos, que podem chegar a R$ 900 milhões, para suportar o crescimento orgânico (40%); realização de aquisições estratégicas de outros players na região Sul do Brasil (40%); expansão da equipe técnica, comercial e de pesquisa e desenvolvimento, além de outros investimentos (20%).

A IPO é coordenada pela XP Investimentos, Banco BTG Pactual e Banco Itaú.

Empresa

Sediada na cidade de Timbó, em Santa Catarina, a Unifique oferta serviços de banda larga por fibra também no Paraná. A empresa registrou, em março, 318 mil acessos em mais de 122 municípios. A empresa está expandindo a atuação para o Rio Grande do Sul, onde adquiriu, em abril, uma operação com mais de 31 mil acessos em 16 cidades.

Em 2020, o lucro líquido da Unifique chegou a R$ 50,4 milhões, ante R$ 36,5 milhões, no ano anterior. A receita operacional líquida atingiu R$ 286 milhões ante R$ 163,4 milhões entre 2020 e 2019.