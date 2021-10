Unifique estuda opções para participar do leilão do 5G

A Unifique está estudando opções para participar do leilão do 5G. “A nova tecnologia abre uma enorme possibilidade de negócios e não vamos ficar de fora, mesmo que seja na oferta da nossa rede para conectar antenas”, afirmou o diretor de Mercado da operadora.

O interesse da operadora, que recentemente fez IPO e, só este ano, adquiriu oito ISPs, é em um lote da faixa de 3,5 GHz. A empresa estuda a compra em sociedade com outra companhia, por meio de consórcio ou sozinha. A Unifique, inclusive, conversa com a Iniciativa 5G Brasil.

Para Francisco, as obrigações para quem adquire os lotes são pesadas e os players precisam conversar antes e depois do leilão. “Existe uma complementariedade entre as faixas e ninguém vai poder atender tudo sozinho, nem as grandes”, avalia.