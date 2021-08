Unifique encerra 2º trimestre com alta de 59% no lucro líquido

A Unifique fechou o segundo trimestre com lucro de R$ 18,6 milhões ante os R$ 16,8 milhões do trimestre anterior. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 59%. A raeceita operacional líquida subiu para R$ 105,5 milhões, impulsionada pela alta de 42% no serviço de conexão. A margem Ebitda subiu para 51,5%.

As adições líquidas de 133.274 acessos levaram a um crescimento de 56,1% na comparação com o resultado do segundo trimestre do ano anterior. O crescimento da receita líquida no ano foi de 56,2%.

O endividamento da operadora cresceu 218,1% na comparação com o segundo trimestre do ano anterior, chegando a R$ 411 ,1 milhões. Parte desse volume se deve a aquisição recente de dois ISPs no Rio Grande do Sul, a Naja Net e a TKNet.

A Unifique encerrou o segundo trimestre com 1,2 milhões de homes passed, volume 72,3% maior que o observado no mesmo período do ano anterior. O lucro líquido no primeiro semestre superou R$ 35,5 milhões e a receita líquida de vendas ficou em R$ 195,2 milhões no período.

O resultado é o primeiro depois da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e da inscrição da companhia no novo mercado da B3. A operação movimentou R$818 milhões, por meio da emissão de 95.124.852 novas ações que injetaram R$785,2 milhões líquidos no caixa da companhia.