Unifique dobra o lucro no 2º trimestre

A operadora regional Unifique divulgou hoje, 10, os resultados do segundo trimestre, período no qual registrou lucro de R$ 33,9 milhões. O valor é 100,9% maior que o registrado no mesmo período de 2021.

As receitas da companhia somaram R$ 158 milhões, alta de 49,8% na comparação ano a ano. O EBITDA do período foi de R$ 81,4 milhões, crescimento de 49,7%.

A Unifique terminou junho com 1,85 milhão de homes passed (casas aptas a assinar serviços em fibra óptica) e 1,29 milhão de portas implantadas. A companhia realizou 11 aquisições de empresas e ativos de rede de fibras nos últimos 12 meses que acrescentaram 600 mil portas/HPs no período, e construiu 82.710 portas orgânicas no 2T22.

A companhia registrou queda no número de assinantes no trimestre, em relação ao primeiro trimestre deste ano. No fim de março, possuía 511,58 mil clientes, mas em junho eram 509,9 mil.

Em relação ao segundo trimestre de 2021, o churn (rotatividade de clientes) passou de 1,59% para 2,26%. O pico do churn no segundo trimestre ocorreu em abril e foi motivado pelas rescisões contratuais decorrentes da inadimplência e consequentemente do desligamento automático do cliente por falta de pagamento, explica a empresa.

A dívida do grupo aumentou 9,9% no período, para R$ 533,2 milhões. Ao longo dos últimos dezoito meses Companhia adquiriu onze empresas e carteira de ativos instaladas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assumindo, portanto, compromissos de pagamento junto aos sócios e acionistas vendedores.

Na ausência de novas aquisições de empresas no 2T22 e dado o cronograma de amortização das aquisições realizadas, as participações societárias a pagar tiveram uma redução de 14% frente ao 1T21.

No 2T22 a Companhia emitiu, pela segunda vez, debêntures simples não conversíveis de oferta restrita no valor de

R$150 milhões de reais no âmbito da Instrução 476/09 para projeto de investimento em infraestrutura de

telecomunicações. As Debêntures terão vencimento em 15 de maio de 2029. Diante da geração de caixa no período e posição de caixa “confortável”, a companhia antecipou o pagamento de dívidas da ordem de R$ 64 milhões que tinha taxas mais altas de juros.

O Capex da Unifique no segundo trimestre foi de R$ 48,2 milhões, idêntico ao feito um ano antes.

