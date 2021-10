Unifique compra três provedores em SC e adiciona 33 mil clientes à carteira

A operadora regional Unifique comunicou ao mercado nesta manhã, 1º, que concluiu a compra de mais três provedores de internet localizados em Santa Catarina: MKS Net, TVC e Fibramaxx. Os valores pagos não foram revelados. Com as transações, a companhia vai incorporar mais 33 mil clientes a sua base, além da infraestrutura óptica detida pelos ISPs.

Quem são os provedores adquiridos?

PUBLICIDADE

A MKS NET SC possui mais de 20 anos de atuação no segmento internet banda larga nas seguintes cidades do litoral catarinense: Itapema, Balneário Camboriú, Navegantes, Bombinhas e Porto Belo. Possui aproximadamente 21.000 clientes atendidos por fibra óptica.

A Unifique já possui presença nestas cidades, e com o negócio amplia sua atuação com “grande potencial de sinergia decorrente da diluição de custos fixos de sua operação e do aumento de receitas pelos serviços a serem ofertados à nova base de clientes e potenciais clientes da rede de fibra ótica adquirida”, explica.

A TVC também tem mais de 20 anos de atuação prestando serviços de banda larga, TV paga e telefonia fixa nas cidades do Sul catarinense de Tubarão, São José e Araranguá. Possui aproximadamente 8.000 clientes, atendidos por tecnologia fibra ótica FTTH e rede HFC, na proporção de 40% e 60%, respectivamente.

Através dessa aquisição, a Unifique inicia sua atuação nas cidades de Tubarão e Araranguá, que possuem em conjunto um mercado potencial de 50.000 clientes. A aquisição carrega consigo, ainda, o direito de passagem (posição no poste) e permitira à companhia a implantação de um plano de atualização de rede com a tecnologia fibra óptica FTTH. Ou seja, clientes HFC devem ser migrados para fibra ao longo do tempo, conforme nova infraestrutura for construída.

A Fibramaxx possui 4.000 clientes atendidos por fibra óptica (FTTH) nas cidades de Lauro Muller, Orleans, Treviso, Siderópolis e Cocal do Sul. A Unifique já tinha presença nas cidades de Siderópolis e Cocal do Sul, e amplia sua atuação com potencial de sinergia decorrente da diluição de custos fixos da operação e do aumento de receitas pelos serviços a serem ofertados à nova base de clientes e potenciais clientes da rede de fibra ótica FTTH adquirida.

As aquisições, se consideradas em conjunto, representam 10% da base de clientes atuais da Unifique em Santa Catarina. Fazem parte de sua estratégia de crescimento no Estado. As compras acontece pouco tempo depois da abertura de capital da empresa na B3, na qual levantou R$ 818 milhões. Deste então, a companhia arrematou outros três provedores da região Sul do país.