Unifique compra provedor de internet em Gaspar (SC)

A Unifique comunicou ao mercado nesta segunda-feira, 3, a aquisição do provedor de internet Brick Serviços Digitais, da cidade de Gaspar, em Santa Catarina. O ISP tem uma carteira de 7 mil assinantes de banda larga via fibra óptica (FTTH).

A Brick não possui dívida líquida e o preço de aquisição é de R$ 9.950.000 , diz a Unifique. O pagamento será feito em três fases: 51,6% à vista, 40,9% a serem pagos em 36 parcelas mensais e consecutivas e 7,5% em parcela única no 60º mês, a contar desta data. As parcelas do contrato de aquisição são indexadas pelo IPCA.

A compra pela Unifique não traz consigo infraestrutura, uma vez que o ISP de Gaspar aluga a rede. O negócio prevê transferência dos clientes para infraestrutura que a Unifique já possui na cidade.

“A Brick Telecom utiliza a infraestrutura de outra empresa do mesmo grupo econômico para transporte de dados. A Companhia fará locação desta rede com opção de compra enquanto planeja a migração dos clientes para sua rede própria, dado que já atua na cidade de Gaspar”, afirma o comunicado.

A aquisição não é considerada relevante, portanto, não precisa do crivo dos acionistas. Mesmo assim, a Unifique aguarda laudo de consultoria externa. Caso o documento mostre o contrário, a empresa então vai convocar assembleia.

A aquisição já era esperada. Há menos de duas semanas o CEO da Unifique, Fabiano Busnardo, avisou que em 2023 a companhia iria às compras por entender que o preço dos ISPs baixou e que há oportunidades complementares ao negócio da operadora no Sul do país. Segundo ele, o grupo está capitalizado e tem condições de financiar parte da expansão prevista neste ano com a compra de empresas menores.

Em 2022, a Unifique registrou alta de 61,7% no lucro, que somou R$ 130,2 milhões.