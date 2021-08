Unifique compra o provedor Zappen de Joinville

A Unifique comprou por R$ 40 milhões o provedor de internet por fibra óptica Zappen, que opera na cidade de Joinville, em Santa Catarina. O ISP pertencia aos sócios Cristiano Holdefer, Vilmar da Silva e Alexandre da Cunha. A aquisição resulta na transferência de infraestrutura e de 16 mil clientes.

A forma de pagamento inclui um pagamento inicial de 50% do Preço de Aquisição, e 50% do Preço de Aquisição com pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e consecutivas, corrigidas monetariamente pelo índice do CDI.

A Unifique, vale lembrar, já tem presença na cidade de Joinville, onde atende cerca de 18 mil clientes. Com o negócio, quase dobra a carteira local. Além disso, afirma, o negócio resultará em “forte sinergia” decorrente de “diluição de custos fixos da operação e do aumento de receitas pelos serviços a serem ofertados à nova base de clientes e potenciais clientes da rede de fibra óptica adquirida”.

O contrato celebrado contém cláusula de Obrigação de Não Concorrência das partes vendedoras pelo período de 5 (cinco) anos e abrange somente o Estado de Santa Catarina.

A Unifique abriu capital em julho. O dinheiro levantado, avisou a companhia à época seria usado justamente para o crescimento orgânico e o inorgânico – ou seja, a compra de concorrentes. No começo do mês o grupo anunciou a aquisição de outros dois provedores no Sul do país.